A pesar de la invasión rusa en febrero de 2022 y la guerra que vive en su territorio desde entonces, Ucrania ha aumentado sus exportaciones de productos lácteos un 8% en relación con el año anterior, con un total de 117.000,73 toneladas y un 14% en términos monetarios, que se traducen en 295,03 millones de dólares. Las exportaciones superaron a las importaciones en 4,73 millones de dólares.

Son datos de la Asociación de Productores de Leche de Ucrania recogidos por Ukrinform, que citan al analista George Kukhaleishvili.

"En diciembre, Ucrania redujo sus exportaciones de productos lácteos debido a la calma del mercado mundial durante las fiestas de Año Nuevo. Aunque, según los resultados de 2024, las exportaciones lácteas de Ucrania aumentaron en medio de la escasez de grasas lácteas y la subida de los precios de la mantequilla y otros productos cotizados en bolsa en el mundo", dijo Kukhaleishvili.

Así, durante 2024 se exportaron 117.000,73 toneladas de productos lácteos por un valor de 295,03 millones de dólares. En volúmenes físicos, las exportaciones de productos lácteos aumentaron un 8%, mientras que los ingresos en efectivo aumentaron un 14% respecto a 2023.

Ucrania aumentó los ingresos por exportaciones en todas las líneas de productos, incluida la leche y crema no condensada (+6%), leche y crema condensada (+8%), suero de mantequilla (+29%), suero de leche (+19%), mantequilla (+15%), quesos (+26%), helado (+21%) y caseína (+3%).

El factor que impulsó el aumento de los precios de los productos cotizados en bolsa fue el precio de la mantequilla. Este hecho, así como la devaluación del grivna, contribuyeron a la actividad de los exportadores ucranianos.

Kukhaleishvili sugiere que la reducción en diciembre de las exportaciones de productos lácteos ucranianos a 7,23.ooo toneladas (-22% en comparación con noviembre del año pasado) se debió a una desaceleración en la actividad de compra en el mercado lácteo mundial durante las fiestas de invierno. Además, influyó la caída de los precios de la mantequilla en EEUU, Nueva Zelanda y Europa.

En cuanto a las importaciones, el volumen total de productos lácteos importados a Ucrania en 2024 ascendió a 60.000,26 toneladas (+1% en comparación con 2023) por valor de 290,30 millones de dólares (+9%).

La importancia de la mantequilla

La Asociación asegura que las importaciones de mantequilla a Ucrania en términos monetarios aumentaron un 10%, la leche y la crema condensada un 11%, el queso un 12% y el helado un 22%. En otras posiciones hubo una disminución.

Durante 2024, Ucrania exportó más productos lácteos de los que importó, como lo demuestra un saldo positivo de 4,73 millones de dólares. Aunque en diciembre el saldo del comercio exterior en el mercado de productos lácteos fue negativo: 21,53 millones de dólares.

Como se informó, la disminución del consumo de productos lácteos, el excedente de leche cruda en el mercado interno y la reducción de las exportaciones durante las fiestas de Año Nuevo contribuyen a la estabilización de los precios de los productos lácteos en Ucrania.

Ataques a granjas con bombas de racimo

Una vaca muerta tras el ataque ruso a una granja en la región ucraniana de Sumy

Tras la incursión ucraniana en la región rusa de Kursk, en agosto de 2024, Vladimir Putin ordenó, como represalia, atacar la vecina región ucraniana de Sumy, donde abundaban las granjas de vacas.

El presidente ruso no dudó en ordenar que las granjas y las infraestructuras de la zona fueran atacadas con bombas de racimo. La principal granja vacuna recibió dos potentes bombardeos y quedó convertida en un matadero de vacas entre escombros. Apenas sobrevivió ganado.

Los ganaderos de Sumy no querían abandonar su única fuente de ingresos, pese a que Rusia bombardeaba constantemente la región, y solo lo hicieron cuando la recomendación de desalojo de Gobierno ucraniano se tornó en obligación