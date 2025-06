El consejo de Ercros advierte a los minoritarios: repartir dividendo incumple los contratos con la banca

El consejo de Ercros redoble su ofensiva contra el dividendo exigido por un grupo de accionistas. Si bien el pago a los propietarios siempre ha sido una de las prioridades de los titulares de la firma química, la entrada en pérdidas de la compañía en 2024 ha provocado que la firma obvie la remuneración este año. Una asociación de minoritarios logró incluir la votación de un dividendo en la próxima junta, pero el equipo directivo de la empresa avisa que, de aprobarse, se incumplirían los contratos de financiación con la banca, que la organización ya infringe.

La empresa explicó en un comunicado remitido a la CNMV que los acuerdos de financiación firmados con los bancos el Instituto de Crédito Oficial y el Banco Europeo de Inversiones incluyen la obligación de no distribuir dividendos si la sociedad incurre en pérdidas. "Este incumplimiento, salvo dispensa expresa de las entidades acreedoras, podría dar lugar al vencimiento anticipado de los contratos de financiación, con la posible consecuencia de obligar a la sociedad a devolver los importes pendientes de pago, circunstancia que comprometería seriamente la situación financiera de Ercros", añade.

Por ello, el consejo reitera su negativa al dividendo propuesto, algo que ya expresó hace dos semanas cuando se conoció la demanda. El grupo, además, ya incumple los requisitos del acuerdo de financiación en las ratios de endeudamiento. Las entidades le permitieron continuar con el negocio a pesar de esta situación que ni la propia Ercros sabe por cuánto tiempo se prolongará, admite.

Así, el consejo que encabeza Antoni Zabalza insiste contra la propuesta del grupo de minoritarios que representan el 3,9% del capital, que ha incluido en el orden del día de la próxima junta el pago de 0,096 euros con cargo a reservas, algo a lo que se ha opuesto el consejo de administración.

En una reunión marcada por el cruce de opas entre Bondalti y Esseco y la entrada en números rojos de la firma, los minoritarios –que ya el año pasado fueron muy críticos con la gestión del consejo- demandan mantener la remuneración. Sin beneficio neto, Ercros dice que "no se dan las condiciones" para repartir dividendo, pero estos titulares exigen tirar de unas reservas de 298,9 millones a cierre de 2024 para mantener la remuneración.

A su juicio, "la mala gestión realizada durante el último año", que no permite pagar dividendo con cargo a beneficios, no implica que no se pueda hacer "con cargo a las abultadas reservas voluntarias o de libre disposición acumuladas a lo largo de los años".