Minoritarios de Ercros piden un dividendo a la empresa a pesar de perder dinero

Los accionistas de Ercros no quieren renunciar al dividendo. La remuneración ha sido siempre una de las señas de identidad del grupo químico, que repartió sus beneficios entre sus propietarios en época de bonanza. Sin embargo, las pérdidas de 2024 secaron el grifo, algo que trata de impedir un grupo de minoritarios que representan el 3,9% del capital. Este grupo ha incluido en el orden del día de la próxima junta el pago de 0,096 euros con cargo a reservas, algo a lo que se ha opuesto el consejo de administración.

En una reunión marcada por el cruce de opas entre Bondalti y Esseco y la entrada en números rojos de la firma que lidera Antoni Zabalza, los minoritarios –que ya el año pasado fueron muy críticos con la gestión del consejo- demandan mantener la remuneración. Sin beneficio neto, Ercros dice que "no se dan las condiciones" para repartir dividendo, pero estos titulares exigen tirar de unas reservas de 298,9 millones a cierre de 2024 para mantener la remuneración.

A su juicio, "la mala gestión realizada durante el último año", que no permite pagar dividendo con cargo a beneficios, no implica que no se pueda hacer "con cargo a las abultadas reservas voluntarias o de libre disposición acumuladas a lo largo de los años".

La empresa catalana perdió 11,7 millones de euros en el pasado ejercicio y no ha arrancado este año de mejor manera: entre enero y marzo se dejó 12,1 millones de euros por, según la versión del consejo, una demanda "persistentemente débil", unos "mayores costes energéticos" y a la "fuerte competencia internacional". El desplome de los resultados se produce además con la italiana Esseco y la portuguesa Bondalti habiendo presentado sendas opas que hoy analiza Competencia.

"La distribución del dividendo que se propone a la junta es un reconocimiento a la fidelidad del accionariado de Ercros y a que los actuales accionistas participen de manera inmediata de las reservas acumuladas desde hace años, antes de la resolución de las Ofertas Públicas de Adquisición (OPA) que tenemos sobre Ercros", señala este grupo de accionistas.

La respuesta del consejo a la exigencia de los minoritarios fue clara. A raíz de la solicitud emitió un informe en el que pide al resto del capital votar en contra de la propuesta debido al contexto "delicado" actual a pesar de las reservas y de una liquidez de 92 millones de euros.

Por ello, aunque es legal, pide valorar "cuidadosamente teniendo en cuenta la situación económica actual, el interés social y los planes estratégicos de la sociedad" el reparto. Las reservas "son una herramienta esencial para afrontar con solidez el difícil contexto actual". Más en un momento, como ya ha explicado elEconomista.es, que el grupo está incumpliendo los requisitos de solidez y endeudamiento fijados por la banca.

En la última presentación de resultados, admitió que "dados los malos resultados" es muy probable que vuelva a hacerlo al cierre del primer semestre. No obstante, Ercros "confía en la obtención de las preceptivas dispensas por parte de las entidades financieras, como ha venido ocurriendo en anteriores ocasiones".

La compañía espera que la demanda de la industria química europea se recupere a partir de 2026.