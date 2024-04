Ercros nombra como asesores a Evercore y Uría Menéndez ante la opa de Bondalti

Ercros busca refuerzos ante la opa de la compañía portuguesa, Bondalti. La compañía ha nombrado como asesor financiero a Evercore Partners international y como asesor legal al despacho de abogados Uría Menéndez, según ha comunicado esta mañana a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Por su parte, la entidad portuguesa trabaja con Banco Santander y el bufete Cuatrecasas.

El pasado 5 de marzo, Bondalti lanzó una opa voluntaria sobre la totalidad de las acciones de Ercros. Cada acción tenían un valor de 3,6 euros, lo que suponía un total de 330 millones de euros. A la apertura del mercado, las acciones de Ercros han arrancado la jornada con una cotización de 3,57 euros.

Quince días después, la CNMV admitió a trámite la opa del grupo portugués sobre la totalidad de las acciones de Ercros. No obstante, la oferta está condicionada a lograr una aceptación superior al 75% del capital y a que se obtengan todas las autorizaciones regulatorias y gubernamentales pertinentes. Además, cuando se aprobó la opa, Bondalti prometió mantener el empleo actual de Ercro en todo el territorio nacional.

Ahora bien, el futuro de la operación recae en los accionistas minoritarios, ya que alrededor del 80% del capital es free float. Entre los nombres de referencia están el promotor Joan Casas Galofré (6,02%) y su esposa Montserrat García Pruns (3,61%), el abogado Víctor Manuel Rodríguez Martín (5,52%) y el fondo norteamericano Dimensional (4,99%), participado por Arnold Schwarzenegger.

Últimos pasos

Una vez se culmine la operación, el objetivo de la química portuguesa es promover la exclusión de negociación de las acciones de Ercros de las bolsas de valores, mantener la sede de la compañía en Barcelona, así como el empleo y la presencia en las comunidades en las que opera Ercros (Cataluña, Comunidad Valenciana, Aragón y Comunidad de Madrid).

Cuando se presentó la oferta, Ercros cerró en la bolsa con un precio de 2,56 euros, por lo que la lusa estaría ofreciendo una prima del 40,6%. Teniendo en cuenta el valor medio de los títulos durante el último mes, la prima sería del 51,3%. Bondalti, sin embargo, considera que la oferta cumple con los requisitos para ser considerado como "precio equitativo", por lo que aportará un informe de valoración elaborado por Kroll Advisory como experto independiente.

El consejo de Ercros no se esperaba la opa y era ajeno a toda esta situación. "Se trata de una oferta no solicitada ni consensuada previamente con la sociedad", asegura la compañía y agrega que "no teníamos conocimiento previo de la oferta".