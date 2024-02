Zan: "Hay varias empresas potentes interesadas en entrar en Alcoa"

El presidente del Comité de empresa de Alcoa, José Antonio Zan, se reunirá hoy en el Congreso de los Diputados con diferentes grupos parlamentarios "para que entiendan la situación de la empresa y lo solucionen" mientras permanece a la espera de un nuevo encuentro con el Gobierno, la Xunta y la compañía tras las elecciones gallegas.

Según explica Zan en una entrevista con elEconomista.es, "es difícil que con Alcoa vayamos a ningún lado cuando más allá de junio no hay dinero. Han firmado un acuerdo de viabilidad hasta 2027 y dicen que no tienen dinero así que está claro que quieren hacer la misma jugada que en Coruña y Avilés".

"El Gobierno dice que no vamos a llegar a juicio. La Xunta de Galicia, al igual que nosotros, cree que habría que dar un ultimátum y que pasada esa fecha si no hay claridad y Alcoa sigue mintiéndonos pues habrá que hacer una intervención" asegura el sindicalista.

"La intervención la tendría que hacer el Estado, pero iría acompañada por la Xunta, que está dispuesta en el tanto por ciento que le corresponda a asumir sus obligaciones", indica Zan.

"Hay varias empresas potentes interesadas en la compañía. Hay muchas salidas para esta fábrica, pero debe tener una parte el Gobierno y si fuera con empresas españolas sería mucho mejor".

"Alcoa empezó a pedir el dinero de los fondos europeos en diciembre. No habían pedido nada. Piensan que tienen patente de corso. Debería hacer pensar al Gobierno si puede seguir aceptando esta humillación continua", sostiene Zan que añade que "aquí de lo que se trata es de que Alcoa ponga hasta el último euro de lo que tiene firmado y probablemente más por responsabilidades laborales, penales o medioambientales".

Entre las responsabilidades ambientales está en el punto de mira la balsa de lodos. "La balsa de lodos está sin finalizar la ampliación. Alcoa tiene ahí mucha responsabilidad y no puede irse de aquí y dejarnos mangas por hombro. Sabemos que tienen un ebitda de más de 900 millones. Es un grupo de empresas".

En opinión del líder sindical, "este país no puede depender los sectores estratégicos de multinacionales extranjeras, ya sea Telefónica, el aluminio, el acero o el campo".

"Si Arabia Saudí tiene un problema y no puede traer aluminio, muchas fábricas en España tendrán problemas grandísimos y pueden quedarse sin trabajo. Ahora estamos en un problema geoestratégico mundial y el aluminio se necesita para hacer armamento".

Según explica Zan, "lo primero que tiene que hacer el Gobierno es apostar por la industria nacional, pero resulta que el dinero no está en Industria, sino en Transición Ecológica, que no quiere industria. Nunca nos ayudó".

"El problema más gordo que tenemos es la falta de la obra del horno de cocción que debía haber empezado el 7 de noviembre y ya se puede dar como un incumplimiento del acuerdo. Es la obra básica del plan de viabilidad" indica Zan, pero no llega la inversión.

"Tenían un dinero depositado para hacer las inversiones. No se puede renegociar un acuerdo y al año decir que nos hemos quedado sin dinero. Es totalmente ilógico cuando el mercado no ha sufrido ninguna variación, al contrario, ha ido mejor porque el gas ha bajado y la alúmina ha incrementado su precio".

La explicación de este súbito giro de la situación tiene un responsable, en opinión del representante sindical: "el cambio de nuevo CEO". En diciembre dijeron a la Xunta de Galicia que iba a salir todo bien y unas semanas después anunciaron que no pueden cumplir con el acuerdo más allá de julio que es cuando se les acaba el dinero", explica.

Sobre el suministro energético, uno de los caballos de batalla de la compañía durante años, Zan explicó que se firmaron contratos con Greenalia y Endesa, mientras que "con Capital Energy se firmó un precontrato pero al final no se cerró el acuerdo. Ahora tenemos un problema grave con Transición Ecológica que no les da los permisos de construcción a unos y no abre los nudos a otros porque los licitaron cuatro días tarde".

"Alcoa dentro del acuerdo no pone el tema de la energía, aunque es un argumento que van a utilizar. Si no tienen más PPA es porque no les dio la gana firmarlos" concluye Zan.