Rubén Ferreiro: "La pandemia nos genera un agradable problema, la necesidad de crecer rápido"

Alfonso Bello Huidobro Madrid

La pandemia ha provocado que las empresas se tuvieran que adaptar al mundo digital para poder sobrevivir. Este, es uno de los temas de moda para las compañías y el Grupo VIKO, compuesto por empresas especializadas en marketing digital, se encuentra a la vanguardia en este aspecto, con su presidente, Rubén Ferreiro, a la cabeza. A través del eCommerce, el Grupo ha gestionado una inversión superior a los €130 millones y es socio de algunas de las startups más exitosas del momento.

¿Cómo definirías al grupo VIKO hoy en día?

El primer holding, 100% capital español, que engloba a 6 compañías del entorno del marketing digital y eCommerce que paralelamente se dedican a fundar e invertir en más de 15 compañías de la misma naturaleza, de esta forma busca generar un ´ecosistema digital único´ que sume sinergias a nivel de Grupo.

¿Cuál es, en la actualidad, el peso del comercio digital y su importancia en la economía?

El negocio digital tiene un peso muy significativo, en este último trimestre de 2020 la facturación en eCommerce ha alcanzado los €12.800 millones, aunque lo importante no es la cifra sino su potencial de crecimiento imparable.

En España, el eCommerce ya representa en torno al 5% del PIB, incluso en algún sector como la moda llega al 8% del total de facturación. El futuro del negocio digital en el mercado español es más que óptimo, en mercados más maduros como el anglosajón la facturación este canal ya representa un 20% del total y en el caso de China ha superado el 50% de cuota de mercado, es decir, ya se compra más online que offline.

Esta tendencia junto con gigantes como Amazon, que cuánto más amplia es la cuota de mercado acaparada por eCommerce más rápido crece y más demanda y oferta capta - generando un efecto gravitacional- nos permite afirmar que: Cuánto mayor volumen de mercado, mayor capacidad de atracción para nuevos negocios, y lo que es más importante, nuevos compradores.

Ahora sólo vemos la punta del iceberg, son nuevos hábitos de consumo que han llegado para quedarse y acelerar su implantación.

¿Cuáles son los retos de las empresas que acuden a vosotros?

En el canal online hay dos tipos de negocio, el maduro y el nobel. Como grupo, nos centramos en aquellos que ya tienen una presencia significativa en el canal digital y que buscan escalar su facturación a otro nivel. Se trata de marcas que buscan crecer más rápido y de forma mucho más eficiente, y aquí es dónde, gracias a nuestra experiencia de más de 20 años en el canal online, aportamos gran valor añadido.

¿Cuál es el objetivo diferencial de crear nuevos modelos de negocio con metodología startup?

Aplicar la metodología de startup a grandes marcas brinda la posibilidad de innovar de forma muy ágil y llegar a cuotas de mercado a las que actualmente éstas marcas no llegan. Bajo este paraguas, lo que podría llevar a una gran marca meses e incluso años, puede condensarse en apenas 40 semanas con resultados tangibles.

Trabajar como una startup permite ser extremadamente eficiente validando hipótesis de mercado y buscando nuevos productos de crecimiento viable, siempre que se haga de forma correcta y adaptara al entorno corporativo. Es tal su potencial que desde hace 2 años creamos una nueva línea de negocio Corporate Lab dedicada exclusivamente a ello.

Funciona como un laboratorio de ideas en el que identificamos estas nuevas hipótesis y una vez validada por el cliente, la definimos, construimos y lanzamos al mercado real, de forma 100% operativa y escalable. Los avances y experimentos reales, con resultados sobre mercado - ya sea creando nuevos productos o servicios- se aprecian en 3 semanas. Nos encargamos de encontrar el producto que encaje en el mercado y les entregamos un nuevo negocio en completo funcionamiento y complementario a su línea de negocio actual.

¿Qué significa para el Grupo haber gestionado millones de inversión de clientes pese a la crisis del Covid?

El auge de demanda de servicios digitales en los últimos meses ha supuesto una ventaja para nosotros. Nos volvimos más productivos como compañía, todo funcionaba mejor en el canal online, a causa de la situación excepcional, y el equipo estaba más motivado que nunca para aprovechar esta oportunidad y responder positivamente ante los clientes.

Durante estos 6 últimos meses, crecimos un 170% en margen neto bruto en comparación con los 6 meses anteriores, cerrando el 2020 con unos beneficios globales de más del 30% en dicho margen. Esta tendencia ha venido para quedarse y prevemos que 2021 sea un año excelente.

La pandemia nos ha hecho ver que hay muchas empresas, independientemente del tamaño que no están preparadas ¿Cuál debe ser el principal objetivo de las empresas para adaptarse al futuro próximo?

El problema que realmente quedó expuesto no fue que muchas empresas no estuvieran preparadas para el canal digital, sino que no estaban listas para transformarse y cambiar. Esto lo que supone es que "el pez más ágil se va a comer al pez más grande", esto se ha convertido en una cuestión de velocidad, no de tamaño.

El principal objetivo no debe ser digitalizar las empresas, sino convertirlas, desde ya, en algo mucho más flexible para adaptarse en el menor tiempo posible.

¿Qué os ha enseñado a vosotros la pandemia?

Tuvimos un agradable problema, la necesidad de crecer rápido. Desde el confinamiento hemos incorporado casi 50 nuevos perfiles profesionales al grupo, y esto no ha venido exento de desafíos.

Si ya es difícil incorporar nuevo talento a un entorno físico, hacerlo en un entorno digital e integrar a estas personas en el equipo sin conocerlas personalmente, es un reto.

Hemos aprendido que si no perdemos de vista los valores de empresa, la cultura se mantiene, la implicación del equipo se consolida y la integración de las nuevas incorporaciones se simplifica. Entender esto y haber aplicado nuevas dinámicas de ´trabajo en equipo´, formación y procesos de integración ha sido clave, continuaremos aplicándolas en el futuro, independientemente de la presencialidad o el modo remoto.

¿Cuáles son vuestros proyectos de futuro a medio-corto plazo como Grupo?

Seguir consolidando nuestro posicionamiento como especialistas en eCommerce. Estamos en un momento muy dulce.

A medio-corto plazo apostamos muy fuertemente por el negocio en marketplaces, desde el punto de vista de proveedores de servicios con nuestra agencia Tandem UP, además de como promotores e inversores de una nueva compañía, YABA que adquiere marcas que nacen en Amazon para hacerlas crecer y lanzarlas a nuevos mercados.

Tenemos por delante nuevas oportunidades que seguimos explorando, aprovechando la suerte que nos brinda este momento de tener el viento de cola.