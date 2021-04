Luca Carlucci: "Cuando la situación vuelva a la normalidad, se recuperarán los viajes de negocios"

Alfonso Bello Huidobro Madrid

BizAway nace en enero de 2015 de la mano de Luca Carlucci y Flavio Del Bianco, dos jóvenes que detectaron una nueva oportunidad de negocio: en un mundo globalizad no existen servicios integrales que faciliten los viajes de empresa de una forma ágil y flexible. A través de una herramienta informática de creación propia, Luca atiende a elEconomista para repasar la actualidad de una compañía que acaba de ingresar a la prestigiosa lista FT1000 del Financial Times.

¿Qué es BizAway?

BizAway es una herramienta tecnológica que facilita y automatiza la gestión de reservas para los viajes corporativos. Desde nuestro nacimiento en 2015, nos hemos convertido en el mejor aliado de las empresas a la hora de organizar sus viajes de negocios: a través de nuestra plataforma, los usuarios pueden gestionar la globalidad de sus desplazamientos de forma rápida y sencilla, obteniendo además un gran ahorro económico.

A día de hoy, gestionamos en un único espacio la reserva de vuelos, hoteles, trenes, coches de alquiler, parkings, apartamentos y motos. Y todo ello, con un ahorro de costes estimado en un 20% sobre el precio de mercado, con la posibilidad de personalizar la plataforma según las necesidades de cada empresa y ofreciendo una facturación simplificada, estadísticas o análisis muy útiles para los departamentos de administración. Además, contamos con un módulo de Travel Risk Management que te permite conocer en tiempo real los riesgos que puedan afectar a cada viajero según su itinerario, recibiendo alertas y notificaciones, para garantizar la seguridad de todos nuestros clientes.

¿Cuáles son las ventajas de BizAway sobre el resto de la competencia?

Considerando como competencia a las agencias de viajes tradicionales, lo que nos diferencia de ellas es la agilidad, el ahorro de costes y tiempo y la transparencia.

Gracias a nuestra potente herramienta tecnológica, ofrecemos una gestión más rápida y eficaz que las agencias, además de ofrecer total transparencia porque no existe ninguna opacidad ni cobramos costes de gestión. Y, además del ahorro económico, está el ahorro de tiempo, ya que centralizamos en un solo espacio todas las necesidades de cualquier empleado de la empresa.

Otro factor importante es nuestro compromiso con el medio ambiente y la sostenibilidad. Por ello, ofrecemos la posibilidad de compensar todas las emisiones de CO2 producidas por los viajes de negocios de nuestros clientes de manera automática. Para ello, colaboramos con la organización Eden Reforestation Projects, los cuales se dedican a plantar manglares en grandes zonas devastadas por la deforestación en Etiopía, Madagascar, Nepal, Haití, Indonesia, Mozambique y Kenia.

¿Qué supone para la empresa formar parte de la lista FT1000 del Financial Times?

Estamos muy orgullosos de este nuevo reconocimiento europeo, que se une al conseguido el año pasado en el homólogo italiano al FT1000, donde aparecimos en duodécimo lugar.

Entrar en el número 88 de esta prestigiosa lista que evalúa a las empresas de más rápido crecimiento en Europa es una satisfacción porque, además, nos sitúa por delante de nuestros competidores directos, siendo el número 1 de nuestro sector.

¿Cómo habéis vivido la pandemia y qué objetivos tenéis para este 2021?

Sin lugar a dudas, la crisis global producida por el Covid-19 produjo un standby en las políticas de viajes corporativos de las empresas, lo que nos repercutió como plataforma.

Los primeros meses centramos todas nuestras fuerzas en la ayuda a la repatriación. Fue una experiencia nueva para todo el equipo en la que aprendimos mucho y lo más importante: ayudamos a muchas personas a volver a sus países de origen para estar cerca de los suyos.

Para 2021, todo dependerá de la evolución de la pandemia, pero somos optimistas respecto a la recuperación del sector. Las previsiones son que los viajes de negocios se retomen de manera progresiva y a partir del segundo semestre de 2021 empezar a ver resultados más notables.

Se habla de que después de la pandemia los viajes corporativos se reducirán en gran medida ¿Creéis que esto será así finalmente?

Nosotros somos optimistas y creemos que, cuando esto vuelva a la normalidad, se volverán a reprender los viajes de negocios, ya que así sucedió con otras crisis pasadas (aunque ésta haya sido la que más ha afectado el sector. Las videollamadas y las llamadas ayudan, por lo que es altamente positivo dar la bienvenida a herramientas que mejoren la productividad y sustituyan viajes realmente sustituibles. Pero no olvidemos que estas herramientas no lo son todo. Los viajes corporativos te aportan esa cercanía y ese trato personal que las nuevas tecnologías no pueden dar.

Tras el Covid, se harán los viajes de negocios imprescindibles y se descartarán aquellos que puedan evitarse; como empresa preocupada por el medio ambiente, no vemos esto como algo negativo, aunque pueda parecer paradójico, y vamos a seguir ayudando a nuestros clientes a gestionar aquellos viajes de negocios que sean absolutamente necesarios.

Habéis aplicado un modelo de retención de talento en la empresa y habéis conseguido evitar realizar un ERTE en la empresa, incluso abriendo una nueva delegación en Vigo e incrementando la plantilla ¿Cómo ha sido posible esto cuando el turismo, y más los desplazamientos, han sufrido tanto?

Así es: a pesar de la situación tan complicada, decidimos seguir adelante con nuestra actividad empresarial y mantener a todo el equipo, que estuvo muchos meses trabajando desde casa para su mayor seguridad.

Conseguimos aumentar nuestra cartera de clientes durante la crisis, en más de 100 empresas, y eso nos ha permitido seguir adelante: había menos viajes, pero teníamos más clientes.

Hemos realizado una fuerte apuesta por ampliar nuestro equipo y hemos sumado 15 nuevas personas a la nueva delegación que abrimos en Vigo, una sede que se va a dedicar al desarrollo tecnológico y comercial.

Y, como bien dices, con el fin de seguir motivando a nuestro equipo en esta época de incertidumbre, decidimos - con motivo de nuestro 6º aniversario -anunciarles la posibilidad de entrar a formar parte de un Phantom Stock Grant: una fórmula de retención de talento que les invita a conseguir mayor éxito para tener mayor recompensa individual y colectiva y conseguir que todos se sientan parte del proyecto de BizAway.