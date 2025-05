Qué significa el síndrome del plato limpio y por qué no deberías decirle a un niño que se acabe toda la comida

Si no has sido tú el que has dicho alguna frase como esta 'hasta que no dejes el plato vacío, no te levantas', posiblemente es porque has sido el que la ha escuchado. Lo que en principio podría ser una frase de lo más inocente que suelen decir las madres y las abuelas para que los niños se terminen toda la comida, puede tener serias implicaciones en la salud mental y física.

Galerías relacionadas: