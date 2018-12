Los gestores de autor pinchan con sus planes de pensiones 'value'

Ana Palomares Madrid

Quedan apenas dos sesiones para acabar un año que será recordado por los inversores como uno de los peores en la última década. En este ejercicio ha dado igual que el inversor fuese conservador o muy arriesgado, ya que el mercado no ha discriminado y han caído a plomo tanto los activos de renta variable como los de renta fija -las pérdidas medias de los inversores van desde el 4,86% en el caso de los más conservadores al 10,12% en los perfiles más arriesgados-.

Entre esos inversores que han perdido dinero se encuentran también los partícipes de planes de pensiones. Solo el 5% de los 1.161 planes que se venden en España, según Morningstar, despedirá el ejercicio con ganancias, y esa cifra cae hasta el 2% cuando lo que se analiza es la rentabilidad real, la que descuenta la inflación.

Del 95% que han perdido dinero, los que peor parados han salido son los inversores de renta variable y, más concretamente, los partícipes que invierten sus ahorros para la jubilación en planes de pensiones de autor, que siguen en la mayoría de los casos un estilo de inversión value, son los que menos tendrán que celebrar este año. De hecho, cuatro de los cinco planes que peor comportamiento acumulan en el año están gestionados por profesionales de la talla de Francisco García Paramés (Cobas AM), Juan Uguet (Lierde) o Josep Prats (Abante Asesores), cuyos productos pierden en solo un año más de un 20% (ver gráfico).

¿Debe estar preocupado el inversor de alguno de estos productos? No necesariamente si se tiene en cuenta que si hay un tipo de inversor que debe pensar a largo plazo ese es el de planes de pensiones. "Como estos productos son de ahorro a largo plazo nos parece más relevante el mirar la rentabilidad en varios años y no solo la de un año concreto. Nuestro plan subió un 18% en 2017, un 3,5% en 2016 y un 4,7% en 2015", apunta Juan Uguet, responsable del plan de pensiones MG Lierde Plan de Pensiones Bolsa. Este gestor explica el mal comportamiento de su plan de pensiones en 2018 aludiendo el fuerte peso que tienen en su cartera las small y mid caps, que se están viendo especialmente penalizadas en los últimos meses ante el temor de que se produzca, si no en 2019 sí en 2020, una recesión económica, así como en compañías ligadas a sectores cíclicos como el industrial.

Este alto peso en sectores cíclicos, concretamente a bancos es lo que está detrás también de la fuerte caída que arrastra European Quality. Su gestor, Josep Prats, se muestra confiado en que el sector, y su plan de pensiones, se recuperen. "Cuando comience la normalización de tipos en Europa los bancos van a ser los grandes beneficiados. El día que se disipen los temores y se ponga en valor que el proyecto del euro está para quedarse y que los tipos suban, el mercado pondrá los bancos en precio", afirma.

El fuerte peso del sector industrial, un 40% de la cartera, es lo que está detrás también de la caída de Cobas Global PP, el peor plan de pensiones del año, por no mencionar que entre sus principales posiciones se encuentran la harinera Arytza y la compañía Teekay, que han presentado varios profit warning a lo largo del año además de una polémica ampliación de capital en el caso de la primera. Aun así, el mal resultado a corto plazo no parece ser algo que preocupe en exceso a Francisco García Paramés. "Mi experiencia es que en las cuatro ocasiones que hemos tenido una caída del 20% -en 2008 del 50%- las recuperaciones han sido del 60% al 70% al cabo de dos años.", afirmó en unas recientes jornadas sobre gestión activa de elEconomista.

De hecho, los expertos no se cansan de repetir ese mantra de la inversión que dice que es en momentos de caída del mercado cuando hay que hacer cartera pensando en el largo plazo. Es previsible que muchos inversores sí lo aprovechen esta vez, aunque solo sea por pura tradición, ya que hay que tener en cuenta que es en estas fechas cuando las entidades financieras sacan toda su artillería comercial para captar dinero hacia planes de pensiones. Y esas campañas funcionan, ya que de media el 56,19% de las aportaciones brutas a planes de pensiones individuales se realizan en el último trimestre, según un informe de Abante.

¿Es el momento de buscar un plan de pensiones mejor?: