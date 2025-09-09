Lidl tiene el producto para subir de nivel de tus cafés por 13,99 euros: es uno de los productos más vendidos

El café es una de las bebidas más consumidas en nuestro país, sobre todo, porque hay personas que no pueden empezar el día con buen pie sin antes tomar un café. Se puede optar por ir a una cafetería, pero si lo preparas en casa, puedes darle un toque único y elevarlo al mismo nivel que el de la mejores cafeterías gracias a un producto que arrasa en los supermercados Lidl.

Lidl tiene a la venta un espumador de leche, disponible en tres colores pastel, que dispone de unas características muy competitivas y que sirve para darle el toque final a cualquier café, añadiendo leche espumada para preparar los típicos capuchinos, por ejemplo.

Espumador de leche 500W de Lidl

El Espumador de leche 500W de Lidl es de la marca SilverCrest y sirve para conseguir "una espuma de leche perfecta en poco tiempo". De hecho, dispone de cuatro programas seleccionables mediante un botón para hacer:

Espuma de leche caliente y firme

Espuma de leche caliente y cremosa

Calentar leche con poca espuma de leche

Espumar en frío

Por otro lado, dispone de un recubrimiento antiadherente de primera calidad de ILAG®I, por lo que es resistente a los arañazos, tiene buenas propiedades antiadherentes y cuenta con los siguientes elementos:

Una base giratoria de 360º

1 batidor utilizable para todas las funciones

Tapa extraíble con junta tórica

Función de apagado automático

Protección contra sobrecalentamiento y funcionamiento en seco

Con práctico enrollador de cable

En cuanto a su capacidad, da para una cantidad de leche mínima de 75 ml, así como un máximo de 300 ml si se usa para calentar y un máximo de 150 ml si se usa para espumar. Tiene un consumo de energía de 500 W de potencia, así como una longitud de cable de 85 cm.

Espumador de leche de Lidl. / Foto: Lidl