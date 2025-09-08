Tu horno reluciente por 1,35 euros: este es el producto de Mercadona que no puede faltar en tu cocina

El horno es uno de los electrodomésticos o elementos de la cocina más difíciles de limpiar. De hecho, con el continuo uso, se acumula tanto grasa como restos de alimentos en el interior. Cuando aún está caliente, no se debe limpiar y, cuando se enfría, estos restos de suciedad se quedan completamente incrustados en las paredes del horno, lo que dificulta mucho la limpieza.

De este modo, Mercadona, la empresa de supermercados española con una gran red de tiendas a lo largo y ancho del país, cuenta con un productos específico para la limpieza del horno, que facilita mucho esta labor, para dejar el electrodoméstico como nuevo.

Limpiador de Hornos Bosque Verde

Se trata del Limpiador de Hornos, que se vende bajo la marca de limpieza Bosque Verde, y que se posiciona como una forma fácil y rápida de limpiar el horno. Se comercializa en un formato spray de 300 ml y se puede encontrar en la sección de limpieza y hogar de las tiendas físicas y en la web de compra online, a un precio de 1,35 euros por unidad, por lo que el litro cuesta 4,50 euros.

De hecho, en la web de Mercadona se explican todos los pasos para aplicar este producto de forma exitosa:

En primer lugar, con el horno apagado y frío, retirar bandejas y rejillas. Retirar la tapa de seguridad del Limpiador de Hornos, presionando con fuerza en las pestañas laterales y agitar el envase. Pulverizar en posición vertical sobre la superficie a limpiar evitando los ventiladores. Introducir de nuevo bandejas y rejillas y pulverizar sobre ellas. Dejar actuar dependiendo del grado de suciedad. Si es grasa normal, aproximadamente 15 minutos con el horno frío y si es grasa incrustada, unas 3 horas con el horno apagado, pero aún caliente (no más de 50ºC). Transcurrido el tiempo indicado, retirar el producto pasando una bayeta húmeda hasta retirar completamente. Es conveniente asegurarse de que no quedan restos de espuma del producto para evitar olor en el próximo uso.

Limpiador de horno Bosque Verde. / Foto: Mercadona