Se insta a los hogares españoles a cerrar cortinas y persianas a partir de esta hora: las alertas se extienden a 14 provincias y se pide precaución

Tras la alerta roja que se ha activado para el lunes, el martes continúa la inestabilidad y las alertas se extienden a un total de 7 comunidades autónomas, debido a las lluvias y tormentas que van a afectar a gran parte del territorio peninsular, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

"Desde este lunes por la tarde hasta el miércoles se producirán chubascos muy fuertes o torrenciales en el tercio este peninsular y Baleares", indican en el aviso especial de la AEMET, donde se indica que también podrán darse tanto granizo como fuertes rachas de viento en algunas zonas.

"Jornada adversa en el tercio oriental peninsular y en Baleares"

"Jornada adversa en el tercio oriental peninsular y en Baleares. Chubascos de intensidad muy fuerte e incluso torrencial. En Baleares pueden acumularse 140 mm en tres o cuatro horas. Pueden producirse inundaciones y crecidas repentinas. ¡Precaución!", añaden en la predicción de la AEMET.

?? Jornada adversa en el tercio oriental peninsular y en Baleares.



?? Chubascos de intensidad muy fuerte e incluso torrencial.



?? En Baleares pueden acumularse 140 mm en tres o cuatro horas.



?? Pueden producirse inundaciones y crecidas repentinas. ¡Precaución! pic.twitter.com/1Y38f9igUN — AEMET (@AEMET_Esp) September 9, 2025

Avisos activos este martes

"Se prevé el paso de una vaguada atlántica y formación de un sistema de bajas presiones en el Mediterráneo, con inestabilidad en tercio oriental peninsular y Baleares, cielos nubosos o cubiertos y chubascos y tormentas", indica la AEMET en su predicción.

De este modo, las precipitaciones, tormentas y oleaje activan este martes los avisos en un total de 14 provincias, con cinco de ellas en aviso naranja (importante), tal y como recoge Europa Press, que añade que estarán en nivel naranja por lluvias y tormentas Alicante, Castellón, Valencia, Murcia y las Islas Baleares (Ibiza y Formentera, Mallorca y Menorca), con valores máximos de 150 litros por metro cuadrado (l/m2) en la provincia de Tarragona y 140 l/m2 en Mallorca.

El resto de provincias con avisos para este martes por precipitaciones y tormentas Barcelona, Girona, Lleida, Albacete, Cuenca y Teruel. Asimismo, también habrá avisos por oleaje en Granada y Málaga.

Se esperan lluvias localmente fuertes en Aragón, Catalunya, Comunidad Valenciana, este de Castilla-La Mancha, Murcia y Baleares. Asimismo, pueden ser localmente muy fuertes o persistentes, con granizo y rachas de viento muy fuertes en Tarragona, Comunitat Valenciana y Baleares, sin que se descarte intensidades localmente torrenciales.

Por otro lado, el paso de un frente atlántico dejará cielos nubosos y precipitaciones en Galicia y Cantábrico, que serán más intensas en el oeste de Galicia y litorales del Cantábrico oriental. De forma más débil y ocasional, las precipitaciones pueden afectar a las zonas aledañas. Además, se prevé nubosidad media y alta en Alborán, que tenderá a disminuir.

En el resto de la Península predominarán intervalos nubosos y poco nuboso en el cuadrante sudoeste. Respecto a Canarias, se esperan cielos nubosos con precipitaciones en el norte de las montañosas y poco nuboso o despejado al sur. Además son probables los bancos de niebla matinales en interiores del norte y este peninsulares, así como brumas frontales en Galicia y Cantábrico. Habrá calima en el sudeste peninsular, Alborán y archipiélagos, con tendencia a retirarse.

De este modo, actualmente se encuentran activas las siguientes alertas meteorológicas en nuestro país:

Andalucía : tienen avisos amarillos la costa de Granada y la de Málaga por fenómenos costeros.

: tienen avisos amarillos la costa de Granada y la de Málaga por fenómenos costeros. Aragón : aviso amarillo por lluvias y por tormentasen las zonas de Albarracín y Gúdar, en Teruel, donde los acumulados pueden llegar a los 20 mm en una hora.

: aviso amarillo por lluvias y por tormentasen las zonas de Albarracín y Gúdar, en Teruel, donde los acumulados pueden llegar a los 20 mm en una hora. Islas Baleares : activa la alerta de riesgo naranja por lluvias de hasta 50 mm en una hora o 140 mm por metro cuadrado en tres o cuatro horas en las islas de Ibiza y Formentera, Mallorca y Menorca.

: activa la alerta de riesgo naranja por lluvias de hasta 50 mm en una hora o 140 mm por metro cuadrado en tres o cuatro horas en las islas de Ibiza y Formentera, Mallorca y Menorca. Castilla-La Mancha : en la provincia de Albacete y en la de Cuenca hay aviso amarillo tanto por lluvias como por tormentas que pueden acumulas 15 mm en una hora. Pueden ir acompañadas de rachas muy fuertes de viento en la zona de Hellín y Almansa.

: en la provincia de Albacete y en la de Cuenca hay aviso amarillo tanto por lluvias como por tormentas que pueden acumulas 15 mm en una hora. Pueden ir acompañadas de rachas muy fuertes de viento en la zona de Hellín y Almansa. Cataluña : avisos amarillos por lluvias y tormentas en zonas de Barcelona y Tarragona. Se pueden dar precipitaciones de hasta 30 mm en una hora.

: avisos amarillos por lluvias y tormentas en zonas de Barcelona y Tarragona. Se pueden dar precipitaciones de hasta 30 mm en una hora. Región de Murcia : Avisos amarillos y naranjas por lluvias y tormentas en las zonas de Altiplano, Noroeste, Vega del Segura y Campo de Cartagena y Mazarrón. Se puede llegar a los 30 mm en una hora.

: Avisos amarillos y naranjas por lluvias y tormentas en las zonas de Altiplano, Noroeste, Vega del Segura y Campo de Cartagena y Mazarrón. Se puede llegar a los 30 mm en una hora. Comunidad Valenciana: en Alicante y Valencia hay aviso naranja por lluvias y tormentas de hasta 40 mm en una hora de acumulado. En el caso de Castellón la alerta es amarilla por el mismo motivo y estará activa solo hasta las 22.00 horas.

Ante esta situación de gran inestabilidad y fuertes lluvias, que dejarán fuertes acumulados en varias regiones, con riesgo de inundaciones, se recomienda el buen aislamiento del hogar, cerrando puertas, ventanas y persianas, con el objetivo de que no entre agua en el interior. Los avisos están ya activos en las mencionadas regiones y seguirán estándolo a lo largo de toda la jornada, hasta las 00.00 horas.

Temperaturas máximas y mínimas

Las temperaturas máximas para este martes, tal y como se puede ver en la AEMET, en aumento en el Cantábrico y alto Ebro con descensos en el resto del país, localmente notable en el extremo sudeste y archipiélagos. En cambio, las mínimas irán en descenso generalizado, con las primeras heladas en cumbres del noroeste peninsular.

Estos son los valores esperados, máximos y mínimos, en cada capital de provincia para este martes:

Albacete: 18ºC/29ºC

Alicante/Alacant: 21ºC/28ºC

Almería: 24ºC/27ºC

Ávila: 10ºC/23ºC

Badajoz: 12ºC/29ºC

Barcelona: 22ºC/25ºC

Bilbao: 14ºC/21ºC

Burgos: 10ºC/22ºC

Cáceres: 12ºC/27ºC

Cádiz: 18ºC/25ºC

Castelló de la Plana: 19ºC/26ºC

Ceuta: 20ºC/24ºC

Ciudad Real: 18ºC/28ºC

Córdoba: 16ºC/33ºC

Coruña, A: 14ºC/23ºC

Cuenca: 16ºC/27ºC

Donostia/San Sebastián: 15ºC/20ºC

Girona: 18ºC/26ºC

Granada: 16ºC/28ºC

Guadalajara: 13ºC/27ºC

Huelva: 15ºC/30ºC

Huesca: 14ºC/26ºC

Jaén: 19ºC/29ºC

León: 6ºC/22ºC

Lleida: 17ºC/25ºC

Logroño: 13ºC/25ºC

Lugo: 7ºC/21ºC

Madrid: 15ºC/28ºC

Málaga: 23ºC/30ºC

Melilla: 22ºC/27ºC

Murcia: 21ºC/27ºC

Ourense: 10ºC/24ºC

Oviedo: 9ºC/22ºC

Palencia: 9ºC/23ºC

Palma: 22ºC/29ºC

Palmas de Gran Canaria, Las: 22ºC/25ºC

Pamplona/Iruña: 11ºC/23ºC

Pontevedra: 11ºC/21ºC

Salamanca: 9ºC/24ºC

Santa Cruz de Tenerife: 22ºC/26ºC

Santander: 14ºC/20ºC

Segovia: 10ºC/23ºC

Sevilla: 17ºC/32ºC

Soria: 9ºC/24ºC

Tarragona: 19ºC/25ºC

Teruel: 12ºC/28ºC

Toledo: 15ºC/29ºC

València: 21ºC/27ºC

Valladolid: 10ºC/25ºC

Vitoria-Gasteiz: 11ºC/20ºC

Zamora: 10ºC/25ºC

Zaragoza: 17ºC/28ºC