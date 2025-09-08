La Seguridad Social concede una ayuda de casi 1.500 euros a los españoles que hayan nacido entre 1960 y 2002 y cumplan estos requisitos

En España son varios los colectivos que dependen económicamente del Estado. Ya sean jubilados, funcionarios, parados u hogares vulnerables, el gasto público destinado a este tipo de prestaciones superó los 348.000 millones de euros en 2023, en beneficio de 16,3 millones de personas, lo que significa que aproximadamente un tercio de la población de nuestro país necesita ayudas del Gobierno para mantenerse a flote.

En el último año continúa aumentando la partida destinada a pensiones y demás prestaciones, pero si hay una que ha subido significativamente es el número de hogares que se beneficia del Ingreso Mínimo Vital (IMV). Según las últimas cifras ofrecidas por el Ministerio de Seguridad Social, más de 2,3 millones de personas recibieron el IMV en agosto de 2025, unas 115.000 más que en el mismo mes del año anterior.

La última estadística recogida por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) evidencia que ya son más de 764.905 hogares los que se han acogido al IMV, siendo la cuantía media de 516,78 euros al mes con un gasto de 426 millones de euros. Se trata de una ayuda de la que pueden beneficiarse, con carácter general, las personas de entre 23 y 65 años.

Requisitos para acceder a la ayuda

En líneas generales, podrán ser beneficiarios del IMV las personas nacidas antes de 2002 (23 años o más) y hasta 1960 (65 años). Si se trata de ciudadanos de entre 23 y 29 años deberán haber tenido residencia legal y efectiva en España, así como haber vivido de forma independiente (domicilio distinto al de los progenitores), durante al menos los dos años anteriores a la solicitud.

Para los mayores de 30 años este periodo se reduce un año. Asimismo, también podrán optar las personas de entre 18 y 22 años que provengan de centros residenciales de protección de menores.

En cuanto a los requisitos, la Seguridad Social determina que los solicitantes habrán de tener residencia en España, no exigiéndoles el plazo de un año a los menores incorporados a la unidad de convivencia por nacimiento o adoptación, las víctimas de trata o explotación sexual ni las mujeres víctimas de violencia de género.

Los potenciales beneficiarios deberán acreditar también situación de vulnerabilidad económica, requisito que se cumple cuando el promedio mensual de ingresos y rentas anuales computables del ejercicio anterior sea inferior en 10 euros o más a la cuantía mensual garantizada por el IMV que corresponda según la modalidad y el número de miembros de la unidad de convivencia.

De este modo, detalla la Seguridad Social, si se trata de una unidad de convivencia conformada por un único adulto, el límite será de 20.353,62 euros, mientras que si es de un adulto y un menor, será de 28.945,07 euros. Si son dos adultos, el límite es de 28.495,07 euros y si son dos adultos y un menor, será de 36.636,52 euros. Puede consultar la tabla completa de supuestos en este enlace.

Con todo, el monto máximo mensual será de 1.449,39 euros mensuales, aunque la cifra podría aumentar si existiesen casos de discapacidad en la unidad de convivencia, por lo que la cantidad exacta depende de cada caso en específico.

Cuantía y cómo solicitarlo

La cuantía mensual garantizada del IMV para 2025 está en 658,81 euros para un beneficiario individual, mientras que para la unidad de convivencia se incrementa en un 30% por miembro adicional a partir del segundo, con un máximo del 220%. De este modo un hogar con un adulto y dos menores podría percibir 1.054,10 euros, mientras que un adulto y cuatro o más menores recibirán 1.449,39 euros.

Así, la ayuda mensual podrá incrementarse según la edad de los menores de la unidad de convivencia gracias al Complemento de Ayuda para la Infancia, otorgando 115 euros extras por cada menor de tres años, 80,50 por cada hijo de entre tres y seis años y 57,50 por cada uno mayor de seis.

Para solicitar el IMV habrá que contar con una serie de documentos, tales como el Documento Nacional de Identidad (DNI), el certificado de empadronamiento, el Libro de Familia, así como documentación que acredite la situación económica, como la última declaración de la Renta. A la hora de iniciar la solicitud en este enlace de la Seguridad Social tendremos que introducir la provincia de residencia y responder una serie de preguntas previas sobre nuestra edad, si convivimos con menores, estado civil, etc.

Cinco años con el IMV

La ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, se refiere al IMV como "una herramienta consolidada de lucha contra la pobreza que pone el acento en la infancia y que resulta fundamental cunado se pasa por una situación de necesidad". Desde su puesta en marcha hace ya cinco años esta ayuda ha llegado a más de un millón de hogares y beneficiado a más de 3,2 millones de personas, casi la mitad niños y adolescentes.