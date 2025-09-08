Las series de Atresplayer podrán verse en Disney+: 'Mar afuera', el primer título que 'compartirán' las plataformas

Atresmedia y Disney+ han alcanzado un acuerdo para integrar algunos contenidos seleccionados de Atresplayer dentro de la plataforma Disney+. Será una selección de 300 horas de series y programas, en la que habrá, tanto estrenos originales de Atresplayer, como programas que habitualmente se emiten en abierto, como La Voz.

"Nunca un original de Atresplayer ha podido verse en otra plataforma", ha explicado José Antonio Antón, director general de Atresmedia. El primero será la serie Mar afuera, que este domingo desembarcará en las dos plataformas a la vez. En Disney+ también podrán verse Sueños de libertad o La encrucijada, entre otras ficciones. "En Atresmedia fuimos pioneros con Atresplayer y siempre hemos intentado estar en la vanguardia del sector. Este acuerdo demuestra nuestra inquietud de seguir innovando y estar a la cabeza de lo que se hace en el mundo", ha añadido Antón.

"Es la primera vez que va a haber contenidos de un tercero con la marca de ese tercero dentro de Disney+", ha explicado, por su parte, el consejero delegado de The Walt Disney Company España, Simon Amselem, quien ha destacado que "la colaboración entre players clave del mercado es fundamental para seguir creciendo". En este sentido, ha remarcado que la elección de Atresmedia tiene que ver con la idea compartida de ver la televisión. "Somos dos compañías con la misma filosofía: nos gusta producir contenidos de calidad y poner a la audiencia en el centro".

A través de este acuerdo, ha explicado Amselem, "vamos a añadir valor a nuestra plataforma sin que los suscriptores paguen ningún coste adicional". Esta nueva alianza de Disney+ se suma a otras que ha cerrado con otras cadenas europeas, como ITV en Reino Unido y ZDF en Alemania.

El acuerdo entre Atresmedia y Disney también abre la puerta a que los contenidos de Atresplayer viajen fuera de nuestras fronteras a través de la plataforma de Disney. Tampoco se descarta que su alianza derive, en un futuro, en acuerdos para la adquisición de derechos o la coproducción de series. "Si encontramos el proyecto adecuado, seguro que lo vamos a hacer", ha dicho Antón. "Tenemos una relación fluida y estaríamos encantados de coproducir con Atresmedia", ha añadido Amselem.