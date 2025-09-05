El giro que dará 'Drag Race' en su quinta temporada: todas las novedades del "formato estrella" de Atresplayer

Drag Race reabrirá sus puestas en Atresplayer el próximo 28 de septiembre con el estreno de la quinta edición. Doce nuevas concursantes se medirán durante una temporada que en realidad arrancará este mismo domingo a las 20.00, con el tradicional Meet The Queens.

"Drag Race es el formato estrella de nuestra plataforma", ha explicado Carmen Ferreiro, directora de Entretenimiento de Atresmedia, en el FesTVal de Vitoria. "Es un pilar fundamental de la plataforma y del grupo. Además de ser entretenimiento, es una apuesta por dar visibilidad al colectivo y al talento drag", ha añadido Emilio Sánchez Zaballos, director de Atresplayer. "Es un programa que nos tomamos muy en serio desde el equipo, porque casi todos pertenecemos al colectivo", ha indicado Jonathan Ruiz, director del programa.

Supremme de Luxe capitaneará esta nueva temporada del formato, que seguirá contando este año con Javier Calvo, Javier Ambrossi y Ana Locking como miembros de su jurado. La ganadora se llevará un premio de 50.000 euros (hasta ahora eran 30.000). "Hemos subido la dotación del premio porque era una reivindicación de las reinas y una necesidad por toda la inversión que hacen para el programa", ha manifestado Ferreiro.

Este no será el único giro de esta edición que vivirán las protagonistas de Drag Race España. En esta quinta temporada, el talent show "contará con una gran novedad que marcará el destino de las reinas desde el primer programa", explica la cadena.

Después de cada entrega de Drag Race, Ana Locking entrevistará a la reina eliminada de la semana en 'Tras la carrera'. Por otra parte, Samantha Ballentines seguirá al frente de Sí lo digo, un programa que funciona como apéndice de Drag Race. Samantha Ballentines, por cierto, ha reivindicado la importancia de que en televisión se emitan programas como Drag Race y ha sido muy beligerante cuando se le ha preguntado por las políticas de Trump en relación a los derechos LGTBIQ+. Ballentines se ha referido a él como "tránsfobo, misógino y homófobo". "En este país, por desgracia, tenemos a gentuza similar, que ojalá se queden en su casa y se vayan a tomar por el culo", ha arremetido.