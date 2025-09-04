Series para ver este fin de semana: 'Virdee' y 'Sisi: Emperatriz de Austria', a la espera de lo nuevo de 'Daryl Dixon' y 'Task'

Filmin estrena este fin de semana el thriller criminal Virdee y Cosmo acoge el desembarco de la última temporada de Sisi: Emperatriz de Austria. Las novedades más importantes, sin embargo, se verán el lunes, con lo nuevo de The Walking Dead: Daryl Dixon (AMC+), en una temporada ambientada en España, y Task (HBO Max).

'Virdee', un detective dividido entre crimen, familia y fe

Filmin. Thriller criminal británico que sigue al inspector Harry Virdee, un policía de Bradford que investiga una serie de crímenes mientras lidia con el rechazo de su familia por haberse casado con una mujer musulmana. La desaparición de un joven lo lleva a enfrentarse a una red criminal ligada a su propio pasado, justo cuando un asesino en serie empieza a atacar a miembros de su comunidad. La serie tiene seis capítulos.

'Sisi: Emperatriz de Austria' llega a su final

Cosmo (domingo 7 de septiembre). El canal estrena, a las 21.00, la última temporada de Sisi: Emperatriz de Austria, el desenlace de esta exitosa superproducción sobre la célebre Isabel de Baviera. En esta entrega, la emperatriz regresa a su hogar para enfrentarse a su pasado, luchar por su herencia y descubrir quién es realmente. Deseo, batallas espectaculares, intrigas palaciegas y empoderamiento femenino son los ejes principales de este drama de época, una atrevida versión de la vida de una de las mujeres más influyentes de la Historia.

'The Walking Dead: Daryl Dixon' desembarca en España

AMC+ (lunes 8 de septiembre). Este lunes llega la tercera temporada de The Walking Dead: Daryl Dixon, el spin off de la mítica serie que esta vez se ha rodado en España, principalmente en Madrid, pero también en localizaciones de otras siete comunidades. Hasta nuestro país llegan Daryl Dixon (Norman Reedus) y Carol Peletier (Melissa McBride), donde serán testigos de los diversos efectos del apocalipsis de los caminantes.

'Task', Mark Ruffalo se mete en los suburbios de Filadelfia

HBO Max (lunes 8 de septiembre). Ambientada en los suburbios obreros de Filadelfia, un agente del FBI (Mark Ruffalo) dirige un grupo de trabajo para poner fin a una serie de violentos robos liderados por un hombre de familia que no sospecha nada (Tom Pelphrey). La serie está creada por Brad Ingelsby (Mare of Easttown) y tiene siete capítulos que llegarán semanalmente. Estará completa el próximo 20 de octubre.

