Cuenta atrás para el capítulo decisivo de 'El verano en que me enamoré', la serie de Prime Vídeo que está causando furor en España

A día de hoy, solo hay que estar en el mundo para saber que hay pocas producciones que despierten tantísimo revuelo y fervor como El verano en el que me enamoré, (The Summer I Turned Pretty), la serie basada en las novelas de Jenny Han que está arrasando en España -además de Estados Unidos- en los últimos meses, con millones de personas compartiendo por redes sociales sus reflexiones -y preferencias de team- a partir de la serie que cuenta la historia de amor de Belly (Isabel Conklin) con los hermanos Conrad (Christopher Briney) y Jeremiah (Gavin Casalegno).

Las dos primeras temporadas ya tuvieron un grandísimo éxito, cuando la trama se centraba en el despertar adolescente de Belly en el triángulo amoroso que formó con los dos chicos que habían sido, hasta ese momento, como familiares para ella porque habían pasado todos los veranos de su vida juntos. La segunda parte, mucho más oscura y emocional, incluye pérdidas dramáticas y la problemática que una a los tres protagonistas cuando pueden perder la casa que les había visto crecer. La pérdida, el duelo y la necesidad de encontrar un nuevo rumbo en medio de la tristeza marcan con dureza estos capítulos que continuaron atrapando, con aún más intensidad, a los fans de la serie.

La tercera temporada es la que está ahora mismo enloqueciendo a jóvenes y no tan jóvenes. Aquí, el punto de partida es la última etapa de Belly en la universidad. Belly sueña con disfrutar otro verano en Cousins junto a Jeremiah, con quien parece tenerlo todo resuelto. Sin embargo, la inesperada reaparición de Conrad, su primer gran amor, pone en duda todo lo que creía seguro. Con un tono más intenso y emotivo, la trama retoma los conflictos pendientes y profundiza en la evolución de cada protagonista, ofreciendo una despedida cargada de romance y nostalgia.

Esta trama amorosa, que nos transporta a los veranos en los que el tiempo parecía detenerse-quizá de ahí su indudable éxito- tiene a su séquito de seguidores ansiosos por descubrir el desenlace final, llegando incluso a solicitar que se emita en los cines. "No estaría mal que pusierais el capítulo final de El verano en que me enamoré en el cine", ha escrito un usuario en X, antes Twitter. Otros muchos, comentan diariamente sus impresiones de la serie y lo fascinados que están con la producción.

Las cifras de su éxito hablan por sí solas, y solo su estreno atrapó a 25 millones de espectadores en Prime Vídeo (un incremento del 40 % respecto a la temporada 2 y triplicando la audiencia de la primera temporada). El hashtag #TheSummerITurnedPretty ha acumulado más de 13. 800 millones de visualizaciones en TikTok, con más de 107.000 publicaciones globales durante el fin de semana de lanzamiento y un alcance estimado de 725 millones de impresiones.

Aquí, el truco para un mayor enganche ha sido también la emisión de los capítulos, ya que han ido saliendo semanalmente -cada miércoles-, por lo que la euforia y nerviosismo por saber cuál sería el próximo paso crece por semanas. Pero todo lo bueno tiene un final y éste ya está escrito para el 17 de setiembre. El antepenúltimo capítulo, por lo tanto, es el 10 de septiembre.

@CineYelmo no estaría bien que pusierais el capítulo final de "El Verano En El Que Me Enamoré" en el cine ??

Cómo se supone que voy aguantar una semana para el otro episodio del verano en que me enamoré después de ese final — Nicol (@Nicoool_diaz) August 27, 2025

Estoy por terminar el último capítulo de el verano en que me enamoré y de ese final depende mi día — María José (@MariaJosepgp) August

Un final diferente a los libros

En la trilogía original, escrita por Jenny Han, la historia concluye con Belly comprometiéndose con Jeremiah, pero con dudas que la persiguen hasta el altar. Finalmente, toma la decisión de cancelar la boda y, tras un salto temporal, se reencuentra con Conrad, con quien acaba casándose. Un cierre marcado por la resolución del triángulo amoroso y por la idea de que el "primer amor" es el verdadero destino de Belly.

Jenny Han, creadora y showrunner de la adaptación, ha dejado claro en entrevistas recientes que la serie no seguirá punto por punto lo escrito en las novelas. El motivo: darle a Belly un papel más fuerte y autónomo, menos dependiente de con quién se queda al final.

El verano en el que me enamoré no solo se ha convertido en un auténtico fenómeno de masas por su trama. Su banda sonora continúa siendo un sello distintivo, ya que incluye temas como Cherry de Harry Styles y Daylight y Red de Taylor Swift.