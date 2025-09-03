Cancelada la nueva serie que los hermanos Caballero ('La que se avecina') preparaban para HBO Max: estas son las que tienen colgadas en streaming

Los hermanos Alberto y Laura Caballero, creadores de La que se avecina, no seguirán adelante con el proyecto de serie que tenían previsto desarrollar para HBO Max. Por el amor de Dios era la nueva comedia que preparaban desde hace meses y un título con el que pretendían desembarcar en una nueva plataforma tras su paso por Netflix, Prime Video y Movistar Plus+. Sin embargo, no verá la luz.

"Lamentablemente, y con gran dolor de nuestro corazón, no vamos a poder producir Por el amor de Dios por diferencias irreconciliables en el contenido", ha escrito Alberto Caballero en redes sociales. "A pesar del revés, nuestra fe en el proyecto permanece inquebrantable. Se ve que no estaba de Dios…", ha añadido el productor.

Los hermanos Caballero son los artífices de otras producciones de éxito, como La que se avecina (Mediaset y Prime Video) o Machos Alfa (Netflix). También firman Muertos S.L., una comedia que arrancó sus dos primeras temporadas en Movistar Plus+. En este caso, la tercera tanda ha cambiado de 'casa' y acaba de estrenarse en Netflix.

