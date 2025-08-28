Series para ver este fin de semana: 'Rey y conquistador', 'Dos tumbas', 'Yo, Jack Wright' y 'Suits: L.A.'

HBO Max acaba de estrenar Rey y conquistador, una historia épica protagonizada por Nikolaj Coster-Waldau, que regresa tras Juego de tronos, y James Norton (Happy Valley). Netflix, por su parte, compite este fin de semana con Dos tumbas, un drama encabezado por Kiti Mánver, Álvaro Morte y Hovik Keuchkerian. El thriller Yo, Jack Wright (Movistar Plus+) y Suits S.L. (SkyShowtime), el spin off de la serie que lanzó a Meghan Markle, son otras de las novedades que acaban de desembarcar en las plataformas de pago.

La búsqueda de venganza y justicia entre 'Dos tumbas'

Netflix. Kiti Mánver interpreta a una abuela dispuesta a enfrentarse a todo para descubrir la verdad sobre la desaparición de su nieta. Esta historia de justicia, duelo y secretos está compuesta por tres episodios tensos y emocionantes que nacen de los guiones que firman Jorge Díaz y Antonio Mercero, autores de Carmen Mola. Álvaro Morte y Hovik Keuchkerian coprotagonizan esta miniserie que dirige Kike Maíllo.

Vídeo YouTube

'Rey y conquistador', Nikolaj Coster-Waldau da la batalla

HBO Max. Harold de Wessex y Guillermo de Normandía eran dos hombres destinados a encontrarse en la batalla de Hastings en 1066. Dos aliados sin ambiciones sobre el trono inglés, que se vieron obligados por las circunstancias y la obsesión personal a librar una guerra por la corona. Nikolaj Coster-Waldau (Juego de tronos) y James Norton (Happy Valley) encabezan esta ficción de ocho capítulos de emisión semanal.

Vídeo YouTube

'Yo, Jack Wright', crimen y herencia

Movistar Plus+. Un thriller de seis capítulos -todos disponibles- que va de la comedia negra al drama psicológico. El detonante es la misteriosa muerte del patriarca de una familia adinerada y la lucha por una herencia de la que quedan fuera parte de sus hijos.

'Suits: L.A.', spin-off de la serie que lanzó a Meghan Markle

SkyShowtime. La serie que hizo popular a Meghan Markle como actriz estrena spin-off, ahora ambientado en Los Ángeles. La ficción está liderada por Stephen Amel, quien interpreta a Ted Black, un antiguo fiscal general de Nueva York que se ha reinventado y ahora representa a los clientes más poderosos de la ciudad. Suits: L.A. tiene 13 capítulos y llega al catálogo de la plataforma de streaming con los tres primeros.

Vídeo YouTube