Meghan Markle estrena hoy la segunda temporada de su docuserie de Netflix con el chef José Andrés: jamón ibérico, queso azul y paella

Cocina impecable y kilométrica con vistas a los jardines del exclusivo Montecito, en Los Ángeles. Es el escenario, el set, donde Meghan Markle ha grabado la segunda temporada de su docuserie de Netflix que se estrena en streaming este martes 26 de agosto.

¿Y qué veremos en este docurreality? Veremos recetas, trucos de casa, recepción de invitados, decoración de hogar y tips para cultivar tu huerto perfecto de hortalizas y plantas aromáticas para cocinar. También veremos sonrisas, felicidad, buenrrollismo, una cocina blanquísima con su encimera inabarcable y una gran isla. En el centro de este espacio y como protagonista total, la duquesa de Sussex. Entre sus invitados de esta segunda tanda de With Love Meghan, el chef asturiano José Andrés.

Además, desfilarán ante las cámaras de Netflix artistas y amigos de Meghan, entre ellos Chrissy Teigen, Tan France, David Chang y Jay Shetty. La duquesa promete felicidad y belleza en este programa donde todo es bello, desde los especieros a los delantales blancos, desde las rosas que aromatizan la cocina hasta los looks de la propia nuera del rey Carlos III. En este espacio, diseñado a su medida, la actriz actriz también vende entretenimiento y ocio: cómo experimentar con las recetas y cómo abordar proyectos en plan hazlo tú mismo.

Meghan vuelve con esta segunda temporada "divertida y conmovedora", avanza la plataforma. Veremos "retos culinarios, proyectos DIY (hazlo tú mismo); y a la mujer del príncipe Harry "explorando sabores audaces, nuevas técnicas y maneras sencillas de embellecer la vida cotidiana". Todo envuelto en un ambiente cálido, radiante y lleno de luz, en ese Montecito donde siempre es verano.

Netflix

En uno de los capítulos, el chef José Andrés hace su entrada en la cocina de Meghan. Va cargado de obsequios para degustar. Jamón ibérico, claro, queso azul, que da a probar a parte del equipo del programa, boquerones en vinagre y la reina de la gastronomía patria en popularidad, la paella. El plan es preparar un arroz con langosta y calamares. "¿Sabes a quién no le gusta la langosta?", pregunta Meghan. "A mi marido", contesta ella misma. Muy rápido, José Andrés responde en tono de broma: "¿Y te casaste con él?" Muy divertido el momento en que comenta que si alguien va a su restaurante español y le avisa que no quiere "ni aceite ni ajo" llama "al 911" (teléfono de emergencias en EE UU).