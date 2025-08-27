Taylor Swift se casa y hasta sus uñas son una declaración de intenciones: el no-color que arrasará en otoño

Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasia se van a casar fue la frase que consiguió revolucionar a medio mundo. Con este mensaje, Taylor Swift (35) hacía público su compromiso con Travis Kelee (35) a través de sus redes sociales, donde compartía un post con fotos del momento de la pedida que parecía de lo más tradicional: escenario de cuento, rodilla al suelo y anillazo. Pero la cantante de Shake it Off no da puntada sin hilo, y su estética, que parecía de lo más sencilla e improvisada, también quería decir muchas cosas.

La estadounidense lucía en las fotos un vestido veraniego de corte midi con rayas verticales, el pelo suelto y, lo más destacado, unas uñas que parecían no estar pintadas, lo que dejaba el total protagonismo a lo importante: el anillo vintage. Según People, se trata de una joya que el propio deportista ha diseñado junto a Kindred Lubeck, de Artifex Fine Jewelry, y es una pieza de estilo "old mine", un estilo de tallado muy popular en los siglos XVIII y XIX con forma cojín, esquinas redondeadas y estética vintage.

El anillazo, en definitiva, lo vale para ser el absoluto protagonista, y Taylor lo sabe, como también sabe transmitir la época de calma y equilibrio en la que se encuentra actualmente al lado de Travis y así lo hace a través de una estética sencilla, sin pretensiones y alejada de las excentricidades. Todo lo contrario de lo que demostraba Georgina Rodríguez hace unas semanas cuando anunciaba, también, su compromiso con Cristiano Ronaldo con una foto en la que aparece un diamante extragrande, que está valorado en torno a los 6 millones de dólares, lo que la convierte en la segunda celebrity con el anillo de compromiso más caro de la historia, y unas uñas XL con efecto nacarado.

Unas uñas tendencia

El tono nude, por otra parte, no es tan habitual en la cantante, que suele llevar manicuras rojas o granates con uñas largas. Pero además de no ser el tono adecuado para transmitir espontaneidad y sencillez, Taylor se decanta por unas uñas que, lejos de estar descuidadas, serán la tendencia del otoño.

Las uñas no muy largas y con un tono que se asemeje al de la piel están cada vez más en boga por muchas razones. Una es que combinan con todo y quedan bien tanto con el vestido más elegante como con el look más desenfadado. Todo vale. Además, este tono va de la mano del Mocha Mousse, que fue el tono Pantone elegido en 2025 y que ha arrasado en todos los formatos: pintalabios, sombras de ojos, ropa y, por supuesto, pintauñas.

Se trata de un marrón cálido con matices rojizos y malva que recuerda a ese postre cremoso que tanto nos gusta. Este tono, con su versatilidad y carácter neutro, se ha convertido en todo un básico en el neceser beauty para la temporada 2025-2026, y así se está pudiendo ver también en las manicuras, especialmente una vez finalizada la temporada de verano y sus tonos más vivos.

Además de la estadounidense, que ahora se decanta por esta manicura natural para mostrar a sus fans unos de los momentos más importantes de su vida, otras famosas han jugado un papel clave en popularizar esta tendencia. Kim Kardashian, precursora del maquillaje en tonos tierra y labios nude, y que continúa siendo referente con su estilo minimalista y glamuroso. Zendaya, con sus apariciones en alfombras rojas vestida de tonos arena y beige satinados, ha demostrado que lo nude puede ser sinónimo de fuerza y elegancia. Mientras tanto, Hailey Bieber ha convertido el look "clean girl" con uñas nude y piel luminosa en un estándar de belleza aspiracional en redes sociales.