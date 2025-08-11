Todos los pasos para recrear el maquillaje en tonos mocha mousse que Selena Gómez lució en la presentación de su primera fragancia

No hay reto que se le quede en el tintero a Selena Gómez. Tras su indudable éxito con los productos de cosmética y cuidado personal de Rare Beauty, la marca que fundó en 2019 y que en 2023 reunió 50 millones de dólares en ventas, la empresaria lanzó el pasado jueves la primera fragancia de su firma: un perfume con notas de caramelo, pistacho y vainilla.

En la presentación del mencionado producto, que se celebró el pasado sábado, la actriz y cantante optó por un favorecedor clean look. Para completar su estilismo, se decantó por un maquillaje en tonos marrones, también conocido como mocha mousse.

Este tono, que se ha consolidado como el color tendencia de 2025, se caracteriza por su versatilidad y capacidad para realzar la luminosidad natural del rostro. Para recrearlo, basta con utilizar productos en crema de esa tonalidad con un acabado ligero y luminoso.

El 'Eye Tint', de Armani Beauty en el tono Cashew es una sombra líquida con textura gel que está enriquecida con pigmentos de alta densidad y aceites esenciales, aportando suavidad y confort al párpado sin generar pliegues ni parches.

Para contornear el rostro y lograr el maquillaje en tonos tierra que Selena lució en el evento es necesario hacerse con un buen bronceador. El 'All Hours Hyper Bronze', de Yves Saint Laurent aporta luminosidad y color a la piel durante 24 horas. Además, el 90 % de los ingredientes son de origen natural y tienen activos proprios de los tratamientos faciales, lo que ayuda a reducir el aspecto de los poros.

La barra de labios Matte Revolution de Charlotte Tilbury ofrece un acabado mate de larga duración que, a diferencia de otras fórmulas similares, mantiene los labios hidratados y suaves.