Selena Gómez le confiesa a Alana, 'La hija del jeque', sus secretos de maquillaje: "Me encanta empezar con una piel limpia"

Cuando se junta la espontaneidad de Alana, más conocida como 'La hija del jeque', con la dulzura de Selena Gómez, el resultado solo puede ser una charla sincera, donde ambas-mujeres que triunfan en la industria de la cosmética rompiendo moldes- comparten confidencias sobre el sector.

Durante la entrevista, Alana, maquilladora profesional que también está empezando a descubrir el lenguaje del cine, le ha preguntado a Selena sobre cuál es la rutina de maquillaje que le hace reconectar con ella misma.

"Me encanta empezar con una piel limpia", ha comenzado explicando la actriz. Asimismo, la creadora de Rare Beauty ha resaltado la importancia de hacer un buen uso del limpiador facial y del tónico. "Disfruto mucho de ese momento de lavar el rostro y aplicar el tónico. Es importante dejar la cara limpia después de experimentar con el maquillaje, sea cual sea mi estado de ánimo o el día que tenga", ha señalado.

Por último, sobre la primera fragancia que ha lanzado en su firma de cosmética, Selena ha asegurado que la intención de este perfume es que transporte a "un momento feliz y cálido". "Un instante que te haga sentir bien contigo misma y que, con suerte, asocies mi aroma a buenos recuerdos", ha concluido.

La fragancia de Selena Gómez de Rare Beauty, disponible a partir del próximo 8 de agosto, está elaborada con notas de caramelo, pistacho y vainilla. Su embalaje también ha sido cuidadosamente diseñado, en colaboración con terapeutas manuales, para crear un envase ergonómico que sea cómodo y accesible.