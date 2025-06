La actriz Ana Torrent, imagen de una campaña contra el edadismo en cosmética: "Hay que cambiar el lenguaje"

La actriz Ana Torrent ha protagonizado la campaña Por una cosmética libre de edadismo, un proyecto de la Fundación Grandes Amigos que tiene como objetivo regular el uso de términos como "antiedad" en la publicidad de las marcas de belleza. Asimismo, la propuesta cuenta con un corto protagonizado por la intérprete, en el que aparece a cara lavada y ataviada con una camisa blanca.

"Yo soy la primera que me gusta cuidarme. No consiste en estar en contra de algo, consiste en cambiar ese lenguaje, para que aprendamos a querernos, a respetarnos, a vivir la edad con dignidad. No puedes estar todo el tiempo diciendo ¡anti-edad!, ¡anti-envejecimiento!, porque entonces lo único que tienes en la cabeza es que es imposible, algo que no puedes combatir", ha manifestado la intérprete este miércoles durante la presentación de la campaña.

En la presentación, la actriz Susi Sánchez ha afirmado que "la industria cosmética no perderá dinero por cambiar el concepto, al contrario, sería mucho más inclusiva". A lo que Ana Torrent ha respondido: "Es maravilloso tener 60, 70, 80, aquí estamos para contarlo, para vivirlo, para celebrarlo, para dar consejos".

La campaña es una iniciativa que se enmarca dentro de su proyecto GenerAcción Círculo, del Círculo de Bellas Artes, y ha contado con el apoyo del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, y pretende convertir a España en el primer país del mundo que regule el uso del lenguaje edadista en los productos y la publicidad del sector cosmético.