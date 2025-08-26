La cantante y el jugador de fútbol americano han dado un paso más en su relación. Dos años después de comenzar su noviazgo, Taylor Swift (35) y Travis Kelce (35) han anunciado su compromiso oficial con un divertido mensaje en redes sociales: "Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasia se van a casar".

El rumor llevaba semanas en las redacciones de los tabloides pero la pareja ha querido mantener el secreto hasta este martes. Confirman la noticia con un carrusel de imágenes tomadas en un frondoso y floreado jardín, un entorno romántico perfecto para la pedida de mano, donde Travis siguió la tradición y se puso de rodillas para hacerle la gran pregunta a su novia antes de darle el anillo, un diamante rectangular engastado en oro que Taylor ya luce en su dedo anular.

Un gran romántico

Se conocieron hace dos años, cuando Kelce asistió a uno de los espectaculares shows de la artista y le hizo llegar una pulsera de la amistad (un símbolo de las Swefties) con su número de teléfono para que lo llamara. A Taylor le hizo gracia la iniciativa y cayó rendida a los encantos de Travis, asegurando que llevaba tiempo buscando un hombre romántico que le dedicara ese tipo de gestos amorosos.

Los inicios de su relación fueron muy divertidos, pues Taylor no tenía ni idea de deporte y tuvo que aprender rápidamente para seguirle el ritmo a su chico: "No sabía lo que era un first down. No sabía lo que eran las cadenas. No sabía lo que era un tight end y hasta le pregunté cómo fue jugar contra su hermano en la Super Bowl de 2023", confesó ella entre risas en una entrevista. Ahora, es su fan número uno y anima al deportista desde las gradas siempre que su agenda se lo permite, causando sensación especialmente en la Superbowl 2024, cuya victoria celebraron juntos.

Él, por su parte, también la acompaña en sus giras y conciertos e incluso se atrevió a subir al escenario para sorprenderla el pasado verano en Londres.

Nuevo disco en octubre

La noticia del compromiso entre Taylor y Travis llega pocos días antes de que la artista lance su nuevo trabajo discográfico, He Life of a Showgirl, el duodécimo de su carrera. Se publicará el próximo 3 de octubre e incluirá una colaboración con Sabrina Carpenter. La boda con Travis tendrá que esperar porque todo apunta a que 2026 será un año muy ajetreado para Taylor.

Tras romper con su antigua discográfica, Big Machine Records, Swift firmó un nuevo contrato con Republic Records y Universal Music Group en 2019. Desde entonces, ha publicado Lover, Folklore, Evermore, Midnights y The Tortured Poets Department, además de lanzar cuatro regrabaciones bajo el sello Taylor's Version. La noticia de la publicación de The Life of a Showgirl coincide con los rumores sobre un proyecto "ultrasecreto" en el que la artista habría estado trabajando después de concluir su exitosa Eras Tour el pasado diciembre. Según reveló una fuente al diario The US Sun, Swift fue vista recientemente en Los Ángeles grabando un nuevo videoclip. "Era tan confidencial que, en el set, ni siquiera se permitía a los presentes escuchar la canción completa, solo el ritmo", aseguró el informante.