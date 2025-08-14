Taylor Swift lanzará su nuevo álbum con 12 canciones y una sonada colaboración: esta es la fecha de estreno

Taylor Swift está de vuelta. La cantante estadounidense ha anunciado este jueves que su próximo álbum, The Life of a Showgirl- el duodécimo de su carrera-se publicará el próximo 3 de octubre e incluirá una colaboración con Sabrina Carpenter, en concreto, la que da nombre al álbum.

"Y, cariño, así es el mundo del espectáculo. Nuevo álbum The Life of a Showgirl. A la venta el 3 de octubre", ha escrito la intérprete de Shake It Off en sus redes sociales. Asimismo, junto con la noticia de la fecha de estreno y su sonada colaboración, Taylor también ha desvelado la portada del disco y la lista de canciones de su nuevo álbum, cuya estética evoca el glamour del cabaret europeo de las décadas de 1920 y 1930.

Max Martin, Shellback y la propia Swift firman la producción de este trabajo, que llega apenas un año después de que la estrella del pop publicara The Tortured Poets Department, un álbum en el que colaboraron Post Malone y Florence + The Machine.

Después de que Taylor anunciara su próximo disco el pódcast que conduce su novio, Travis Kelce, Spotify instaló vallas publicitarias con el código de una lista de reproducción titulada And, baby, that's show business for you.

Tras ello, seguidores de la cantante especularon que las 22 canciones que componen dicha lista esconden sorpresas y pistas sobre lo que puede contener The Life of a Showgirl.

El anuncio llega pocos meses después de que Swift recuperara los derechos de sus primeros seis álbumes de estudio: Taylor Swift, Fearless, Speak Now, Red, 1989 y Reputation. Esta adquisición, concretada en mayo, puso fin a una larga batalla por el control de su obra, iniciada en 2019 cuando el empresario Scooter Braun compró sus masters por 300 millones de dólares sin su consentimiento. Posteriormente, estos pasaron a manos de Shamrock Capital. En una carta escrita a mano y publicada en Instagram, la intérprete de Lover, de 35 años, expresó la magnitud del momento: "He estado rompiendo a llorar de alegría en intervalos aleatorios desde que supe que esto era realmente posible. Toda la música que he hecho… ahora me pertenece".

Proyecto "ultrasecreto"

Swift subrayó que no solo recuperó sus canciones, sino también "los recuerdos, la magia, la locura, cada era y toda mi obra", incluyendo videoclips, fotografías, portadas de discos y canciones inéditas. Además, confirmó que había regrabado su álbum debut de 2006 y que estaba encantada con el resultado. Sin embargo, aclaró que aún no ha finalizado la nueva versión de Reputation, pese a las expectativas de sus seguidores. "Esos dos álbumes podrán volver a emerger cuando sea el momento adecuado, si eso es algo que ustedes esperarían con ilusión", escribió, refiriéndose a su disco homónimo y a Reputation. "Pero, si ocurre, no será desde un lugar de tristeza o nostalgia, sino como una celebración".

Tras romper con su antigua discográfica, Big Machine Records, Swift firmó un nuevo contrato con Republic Records y Universal Music Group en 2019. Desde entonces, ha publicado Lover, Folklore, Evermore, Midnights y The Tortured Poets Department, además de lanzar cuatro regrabaciones bajo el sello Taylor's Version.

La noticia de la publicación de The Life of a Showgirl coincide con los rumores sobre un proyecto "ultrasecreto" en el que la artista habría estado trabajando después de concluir su exitosa Eras Tour el pasado diciembre. Según reveló una fuente al diario The US Sun, Swift fue vista recientemente en Los Ángeles grabando un nuevo videoclip. "Era tan confidencial que, en el set, ni siquiera se permitía a los presentes escuchar la canción completa, solo el ritmo", aseguró el informante.