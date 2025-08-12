Taylor Swift anuncia la publicación de su nuevo álbum, titulado 'Life of a Showgirl', y un proyecto "ultrasecreto"

Taylor Swift ha sorprendido a sus fans con un anuncio inesperado durante su participación en New Heights, el pódcast que conduce su novio, Travis Kelce, junto a su hermano Jason. En medio de la conversación, la cantante reveló que lanzará un nuevo disco titulado The Life of a Showgirl. La noticia provocó una efusiva reacción de Jason Kelce, quien no pudo contener un grito de emoción.

El anuncio llega pocos meses después de que Swift recuperara los derechos de sus primeros seis álbumes de estudio: Taylor Swift, Fearless, Speak Now, Red, 1989 y Reputation. Esta adquisición, concretada en mayo, puso fin a una larga batalla por el control de su obra, iniciada en 2019 cuando el empresario Scooter Braun compró sus masters por 300 millones de dólares sin su consentimiento. Posteriormente, estos pasaron a manos de Shamrock Capital. En una carta escrita a mano y publicada en Instagram, la intérprete de Lover, de 35 años, expresó la magnitud del momento: "He estado rompiendo a llorar de alegría en intervalos aleatorios desde que supe que esto era realmente posible. Toda la música que he hecho… ahora me pertenece".

Proyecto "ultrasecreto"

Swift subrayó que no solo recuperó sus canciones, sino también "los recuerdos, la magia, la locura, cada era y toda mi obra", incluyendo videoclips, fotografías, portadas de discos y canciones inéditas. Además, confirmó que había regrabado su álbum debut de 2006 y que estaba encantada con el resultado. Sin embargo, aclaró que aún no ha finalizado la nueva versión de Reputation, pese a las expectativas de sus seguidores. "Esos dos álbumes podrán volver a emerger cuando sea el momento adecuado, si eso es algo que ustedes esperarían con ilusión", escribió, refiriéndose a su disco homónimo y a Reputation. "Pero, si ocurre, no será desde un lugar de tristeza o nostalgia, sino como una celebración".

Tras romper con su antigua discográfica, Big Machine Records, Swift firmó un nuevo contrato con Republic Records y Universal Music Group en 2019. Desde entonces ha publicado Lover, Folklore, Evermore, Midnights y The Tortured Poets Department, además de lanzar cuatro regrabaciones bajo el sello Taylor's Version.

La noticia de la publicación de The Life of a Showgirl coincide con los rumores sobre un proyecto "ultrasecreto" en el que la artista habría estado trabajando después de concluir su exitosa Eras Tour el pasado diciembre. Según reveló una fuente al diario The US Sun, Swift fue vista recientemente en Los Ángeles grabando un nuevo videoclip. "Era tan confidencial que, en el set, ni siquiera se permitía a los presentes escuchar la canción completa, solo el ritmo", aseguró el informante.