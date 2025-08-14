Te queda poco para disfrutarla: por qué hay que ver 'The Studio', la desternillante sátira con amor al cine

Estrenada en marzo de 2025 en Apple TV+, The Studio se ha ganado un lugar entre las comedias más comentadas del año. La serie, ideada y protagonizada por Seth Rogen, sigue las andanzas de Matt Remick, un patético amante del séptimo arte que, de forma irónica, termina dirigiendo un estudio cinematográfico al borde del colapso y a las órdenes de un jefazo arrogante, impresentable, egoísta, despreciable y tan inútil como su empleado llamado Bryan Cranston (Breaking Bad). Entre la presión por generar taquillazos y el deseo de producir algo con verdadero valor artístico, Matt se ve envuelto en un desfile de absurdos que rozan lo inverosímil… aunque dicen las estrellas que cualquiera que conozca Hollywood sabrá que no lo son tanto.

Uno de los mayores aciertos de The Studio es su habilidad para equilibrar sátira y ternura. Su guion retrata con punzante ironía y un evidente cariño las contradicciones de la industria, desde propuestas delirantes —como rodar una película sobre la bebida Kool-Aid— hasta intentos desesperados de repetir fenómenos culturales al estilo Barbie. El resultado es la suma de momentos delirantes, de vergüenza ajena, una radiografía tan divertida como reveladora del caos creativo y corporativo que define a muchas productoras actuales.

El reparto coral aporta gran parte de la energía que sostiene la serie. Catherine O'Hara, Kathryn Hahn, Ike Barinholtz y Chase Sui Wonders interpretan a un equipo de personajes neuróticos, ambiciosos y entrañables que parecen vivir siempre al borde de un colapso nervioso. A este elenco fijo se suman cameos de auténtico lujo: Martin Scorsese, Ron Howard, Charlize Theron, Steve Buscemi y otros nombres icónicos se interpretan a sí mismos con desparpajo, regalando momentos de puro humor metacinematográfico.

La puesta en escena, reforzada por un ritmo musical de batería swing que marca los diálogos, genera un clima de caos organizado que envuelve al espectador en la vorágine del estudio.

The Studio es una entretenida observación lúcida del estado del cine contemporáneo. Se la ha elogiado como una de las sátiras más afiladas y relevantes de 2025, capaz de reírse de sí misma y, a la vez, expresar un profundo amor por el arte cinematográfico. Hay que admitir que no todos los capítulos divierten con la misma intensidad: algunos episodios brillan por su osadía, originalidad y otros (hacia el final) no mantienen el mismo nivel.