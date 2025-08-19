Taylor Swift enloquece a sus fans al mostrar la foto de su nuevo vinilo más potente: "Que alguien me revise el pulso"

Taylor Swift está de vuelta. La cantante estadounidense anunció el pasado jueves que su próximo álbum, The Life of a Showgirl- el duodécimo de su carrera-se publicará el próximo 3 de octubre e incluirá una colaboración con Sabrina Carpenter, en concreto, la que da nombre al álbum. Asimismo, junto con la noticia de la fecha de estreno y su sonada colaboración, Taylor también desveló la portada del disco y la lista de canciones de su nuevo álbum, cuya estética evoca el glamour del cabaret europeo de las décadas de 1920 y 1930.

Y ahora hay más, pues la artista de Pensilvania ha mostrado a sus seguidores la portada que ha elegido para la edición limitada del vinilo Shiny Bug (Vinilo Wintergreen & Onyx Marmolado) y que se puede reservar ya por un coste de 34,99 euros en la página oficial de Universal, su discográfica. La foto, en la que posa contra una pared, ha generado un auténtico revuelo en redes sociales: "Que alguien me revise el pulso", se lee entre la inmensidad de comentarios en X, el antiguo Twitter. En los últimos días, la cantante también ha compartido otras imágenes pertenecientes a su nuevo trabajo que han generado una oleada de comentarios.

Taylor Swift unveils alternate 'The Life of a Showgirl' cover. pic.twitter.com/7Hac6F8uZw — Pop Crave (@PopCrave) August 18, 2025

someone check my pulse pic.twitter.com/qG15Emkg89 — Taylor Swift Photos (@swiftupload) August 18, 2025

La estrella del pop aparece vestida con un traje de lentejuelas brillantes, de color rojo oscuro y negro, que se ajusta a su figura, combinado con medias de rejilla color piel. La sesión, realizada por los aclamados fotógrafos Mert Alas y Marcus Piggott, es fiel al estilo teatral de la próxima era de álbumes de Swift, que volvió a hacer historia con el Eras Tour con el que recayó en el Santiago Bernabéu el 29 y 30 de mayo del año pasado, paralizando la capital y generando un impacto que pocos artistas como ella y Karol G han conseguido.

El nuevo disco de Taylor Swift

Max Martin, Shellback y la propia Swift firman la producción de este trabajo, que llega apenas un año después de que la estrella del pop publicara The Tortured Poets Department, un álbum en el que colaboraron Post Malone y Florence + The Machine.

Después de que Taylor anunciara, el pasado jueves, su próximo disco el pódcast que conduce su novio, Travis Kelce, Spotify instaló vallas publicitarias con el código de una lista de reproducción titulada And, baby, that's show business for you. Tras ello, seguidores de la cantante especularon que las 22 canciones que componen dicha lista esconden sorpresas y pistas sobre lo que puede contener The Life of a Showgirl. La portada es la mostrada a continuación.

El anuncio llega pocos meses después de que Swift recuperara los derechos de sus primeros seis álbumes de estudio: Taylor Swift, Fearless, Speak Now, Red, 1989 y Reputation. Esta adquisición, concretada en mayo, puso fin a una larga batalla por el control de su obra, iniciada en 2019 cuando el empresario Scooter Braun compró sus masters por 300 millones de dólares sin su consentimiento. Posteriormente, estos pasaron a manos de Shamrock Capital. En una carta escrita a mano y publicada en Instagram, la intérprete de Lover, de 35 años, expresó la magnitud del momento: "He estado rompiendo a llorar de alegría en intervalos aleatorios desde que supe que esto era realmente posible. Toda la música que he hecho… ahora me pertenece".

Tras romper con su antigua discográfica, Big Machine Records, Swift firmó un nuevo contrato con Republic Records y Universal Music Group en 2019. Desde entonces, ha publicado Lover, Folklore, Evermore, Midnights y The Tortured Poets Department, además de lanzar cuatro regrabaciones bajo el sello Taylor's Version.

La noticia de la publicación de The Life of a Showgirl, además, coincide con los rumores sobre un proyecto "ultrasecreto" en el que la artista habría estado trabajando después de concluir su exitosa Eras Tour el pasado diciembre.