Dwayne Johnson se mete en la piel de Mark Kerr, leyenda de la UFC, en 'The Smashing Machine', su proyecto más íntimo y emocional

La Mostra de Venecia, que es el festival de cine más antiguo del mundo, se ha convertido también en el lugar donde Dwayne Johnson ha hablado, sin tapujos y con profundidad, sobre su nueva faceta como actor. El actor, conocido mundialmente como La Roca y directamente relacionado con el cine de acción, ha presentado The Smashing Machine, el biopic dirigido por Benny Safdie que marca su incursión más seria y dramática hasta la fecha.

En la película, Johnson interpreta a Mark Kerr, leyenda de la UFC y doble campeón de peso pesado, cuya vida se vio marcada tanto por los triunfos en el ring como por la adicción a los analgésicos y su tormentosa relación con su entonces esposa Dawn Staples, encarnada por Emily Blunt.

Para meterse en la piel de Kerr, Johnson recurrió a un cambio físico impactante: kilogramos de prótesis transformaron su cuerpo en el imponente físico del luchador. La propia Blunt confesó que fue "escalofriante" ver a su compañero desaparecer por completo bajo la interpretación.

La presencia de Kerr en la rueda de prensa de Venecia añadió aún más emoción. Johnson le pidió ponerse en pie para recibir un aplauso del público y no dudó en rendirle tributo: "La vida de Mark ha cambiado la mía. Esta película no es solo sobre ganar o perder, sino sobre lo que ocurre cuando ganar se convierte en tu enemigo".

Un nuevo capítulo para Johnson

En la conferencia, el actor compartió su deseo de reinventarse tras años de éxitos taquilleros en sagas como Fast and Furious o Jumanji: "Tenía miedo de ir a lo profundo, a lo crudo, pero llegó un momento en el que me pregunté si vivía mi sueño o el de otros. Hoy puedo decir que encontré el lugar para poner todo lo que he vivido, y es aquí, en este papel".

Emily Blunt, quien ya había trabajado con Johnson en Jungle Cruise, se convirtió en un pilar durante el rodaje. Según el actor, fue ella quien lo animó a atreverse con un proyecto más íntimo y emocional: "Es mi mejor amiga. No habría podido interpretar a Kerr sin su apoyo".

Para Benny Safdie, conocido por sus trabajos junto a su hermano Josh en Uncut Gems y Good Time, esta es su ópera prima en solitario como director. Más que en la espectacularidad de la lucha, Safdie buscó reflejar las vulnerabilidades de Kerr: "Lo que me interesa es lo emocional. Está bien hablar de tu dolor, está bien sentir el de otros. Esa es la esencia de esta película".

The Smashing Machine no se limita al retrato de un deportista de élite. Es un viaje a través de la presión del éxito, la dependencia, el amor y la redención. Blunt destacó la profunda conexión entre Kerr y Staples en la vida real: "Conocí a Dawn y me conmovió la generosidad con la que compartió su historia. Había un amor y una devoción inmensos entre ellos en medio de un entorno imposible".

Con su estreno en Venecia, la película no solo consolida a Benny Safdie como una de las voces más interesantes de su generación, sino que también abre una nueva etapa para Dwayne Johnson, que, a los ojos de la crítica, parece haber encontrado un espacio donde unir su fuerza física con una vulnerabilidad inédita en su carrera. El estreno de la film será el 3 de octubre en EEUU.