Películas para ver este fin de semana: 'El talento', 'Romería', '13 días, 13 noches' y 'Expediente Warren: El último rito'

Dos estrenos españoles acaparan la cartelera este fin de semana. Por un lado, El talento, protagonizada por Ester Expósito y recomendada por nuestro crítico, Andrés Arconada. Por otro, Romería, la nueva cinta de Carla Simón (Alcarràs y Verano 1993). 13 días, 13 noches y Expediente Warren: El último rito son otros de los lanzamientos que llegan a las salas.

'Romería', tercera película de una genial Carla Simón

Drama. Dirección: Carla Simón. Int.: Llúcia Garcia Torras, Mitch, Tristán Ulloa. Después Alcarràs y Verano 1993, Carla Simón vuelve para contar la historia de Marina, una adolescente que viaja a Vigo para encontrarse por primera vez con la familia de su padre biológico. Allí descubrirá las heridas del pasado y revivirá la memoria fragmentada de unos progenitores a los que apenas recuerda.

'13 días, 13 noches', el infierno que vivió la ciudad de Kabul

Thriller. Dirección: Martin Bourboulon. Int.: Roschdy Zem, Lyna Khoudri, Sidse Babett Knudsen. La toma de posesión de Kabul por parte de los talibanes tuvo el mundo en vilo en verano de 2021. La película cuenta este terrible conflicto a través de los ojos de Mohamed Bida, comandante en la embajada francesa en Afganistán que decidió tomar las riendas y salvar centenares de vidas en una evacuación muy peligrosa.

'Expediente Warren: El último rito', adiós a una saga infinita

Terror. Dirección: Michael Chaves. Int.: Vera Farmiga y Patrick Wilson. Nueva y escalofriante entrega de la franquicia que ha batido récords de taquilla en todo el mundo, con una recaudación de más de 2.000 millones de dólares. En esta novena entrega de la franquicia, Vera Farmiga y Patrick Wilson se reúnen para un último caso, basado en hechos reales, en el que darán vida a los famosos investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren.

