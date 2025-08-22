Al Oeste del Finde: Andrés Arconada recomienda 'Silverado', el wéstern con Kevin Costner y Kevin Kline que homenajea a las películas de este género

Corrían los años 80 cuando un director y guionista de mucho prestigio decidió llevar a la pantalla un western como Silverado. Lawrence Kasdan, el director, había realizado películas de éxito como Fuego en el cuerpo, además de haber sido guionista de la saga Star Wars o En busca del arca perdida. Es entonces cuando decidió iniciarse en el cine del oeste junto a su hermano, ambos eran cinéfilos de pro y admiraban los grandes clásicos del género.

No eran buenos tiempos para el western, el público y la crítica le habían dado la espalda, pero esto no le impidió a Kasdan adentrarse en la historia que quería contar avalado por los productores que confiaban en él después de sus éxitos anteriores en taquilla. Silverado no fue un éxito rotundo, pero obtuvo lo suficiente para amortizar los gastos además de significar el inicio hacia el estrellado de algunos de sus actores como Kevin Costner.

El director quiso hacer su propio homenaje a este tipo de películas. Aunque no contiene tanta acción como otras del género, es divertida, ágil y tiene algo importante, su objetivo lo cumple: entretener sin hacer trampas al tiempo que respeta las reglas del género. Contiene elementos comunes que siempre funcionan como los duelos al sol, el polvo que se levanta de sus particulares calles donde campean tipos duros y por supuesto la venganza. Nadie negará una vez vista que contiene un guion sólido con notas de humor que alivian la tensión que se genera a lo largo del film. Si hay algo importante que destacar es que la narrativa que utiliza Kasdan es muy buena por el estilo que imprime y, sobre todo, la energía que esto conlleva.

La acción nos sitúa en 1880 en Silverado, una vieja ciudad fronteriza del viejo oeste. Allí van a llegar cuatro vaqueros: los hermanos Emmett (Scott Glenn y Kevin Costner), el aventurero Paden (Kevin Cline) y un duro vaquero negro (Danny Glover). Al llegar encontrarán un ambiente hostil que les obligará a tomar decisiones con las que no todos están de acuerdo. Su principal enemigo será el comisario del pueblo que se ha erigido en salvador de su ciudad pero que deja mucho que desear. Vamos, todo un villano.

Ese es el arranque de una película que no deja de ser un homenaje a todas las películas de este tipo que se han realizado a lo largo de la historia, al tiempo que imprime un elemento primordial como es el coraje. En muchos momentos es un auténtico festín para los sentidos, los actores cumplen de sobra con los papeles que le han tocado en suerte sabiendo recrearlos con la credibilidad necesaria ya que en ellos recae toda la acción de Silverado. Repito, una película muy entretenida que merece la pena volver a ver. Ahora mismo lo podéis hacer en Apple TV+ y en Prime Video.