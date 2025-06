'Dos hombres y un destino', el wéstern de Andrés Arconada: cuatro Oscars con los espléndidos Paul Newman y Robert Redfort

¿Quién fue el que dijo que el wéstern y la comedia no pueden ir juntos? Eso no es verdad, y si no disponte a ver ya mismo Dos hombres y un destino ya que te demostrará que estos dos géneros combinan perfectamente. Y encima hay acción, aventura y una historia de amor. La película nace en 1969, en los albores de los 70, en una época de cambios radicales en el cine visto hasta entonces con la entrada en escena de cineastas como Scorsese o Coppola que le dieron otro aire a las películas. Dos hombres y un destino ya apuntaba a estos cambios hacia un cine hecho de una forma muy distinta a las películas realizadas durante los 60.

Ganadora de cuatro Premios Oscars, entre ellos Mejor Guión y Mejor Canción, nos cuenta la historia de dos bandidos que existieron en la realidad y que al parecer fueron muy conocidos. Es cierto que la trama se toma muchas licencias para favorecer el ritmo y despertar la empatía del espectador. Eso produjo que los dos protagonistas, dos espléndidos actores con una química espectacular como Paul Newman y Robert Redford, favorecieron este hecho. Es cierto que Redford hizo la película casi por casualidad ya que la idea de hacerla e interpretarla partió de Steve McQueen que pronto se apartó del proyecto. De esta forma Robert Redford pudo dar vida a uno de los personajes centrales.

La acción nos lleva a 1899 cuando Butch Cassidy (Newman) y Sundance Kid (Redford), título original de la película, lideran un grupo de pistoleros llamados La banda del agujero en la pared que se caracterizan porque no matan a sus víctimas. Butch es el cerebro de la banda y Sundance el hombre de acción. El asalto a un tren correo de la Unión Pacific no sale como esperaban y los protagonistas tienen que huir perseguidos por un grupo armado. Aunque logran escapar y se refugian en la casa de la novia de Sundance, los tres deciden huir del país y dirigirse a Bolivia. Los agentes de la ley que le siguen no cejarán en su empeño y les perseguirán hasta el final.

Así comienza la aventura que veréis si os decidís a ver la película, no vale que ya la hayáis visto porque descubriréis muchas cosas, entre ellas ese enfoque extravagante y revolucionario que contiene el film con una actitud subversiva hacia el género que la hace aún más interesante. Ha envejecido estupendamente gracias a un guión lleno de nostalgia y una sensación oportuna de profundidad que hace que durante todo el metraje sigamos esta historia de antihéroes que se nos hace irresistible. Gracias también a la maestría y la inteligencia de su director George Roy Hill, que nunca se manifestaron de una manera tan clara como en esta película.

Dos hombres y un destino tuvo un éxito masivo entre crítica y público con un inicio y un final magistral. No puedo acabar sin mencionar su banda sonora, en especial esa canción que suena mientras Paul Newman y Katharine Ross pasean en bicicleta y que ya es todo un clásico, Raindrops a se falling on my head es una joya. ¿Cuántas veces la has tarareado? Pues vuelve a hacerlo y disfruta a lo grande de Dos hombres y un destino. La puedes ver en Movistar Plus+, Disney+ y Prime Video.