Al Oeste del Finde, el western de Andrés Arconada: 'Grupo Salvaje'

Hay películas como Grupo salvaje que son toda una experiencia cuando las ves por primera vez. Eso me ocurrió a mí cuando siendo un niño mi abuelo me llevó a ver a un cine de barrio, concretamente al Cine Liceo de Madrid, hoy desaparecido como tantos otros, este wéstern atípico y espectacular.

Salí del cine intentando asimilar todo lo que había vivido en la butaca, que fue impresionante. Pasados los años, la volví a ver una y otra vez y cada vez que lo hacía me gustaba más. Recientemente, aprovechando su restauración y su metraje original, me di cuenta de que era una obra maestra del género, una película que desmantela totalmente las ideas antiguas sobre el heroísmo del oeste dejando un modelo brutal que el cine de acción utilizaría después en tantas ocasiones. Grupo salvaje es como una tempestad de sangre y balas dirigida por un director tan atípico y particular como Sam Peckinpah. El cineasta quiso contar una historia de asesinos, bandidos y ladrones a los que les pesan los años y en los que prevalecen los códigos de honor y lealtad.

La trama central es la historia de los integrantes de una banda que asalta bancos y que están dispuestos a dar un último golpe. Lo que no saben es que ellos serán el blanco de un grupo de cazarrecompensas que les seguirán hasta el sur de la frontera con México. Allí los bandidos iniciarán su no muy ansiado retiro en medio de la lucha entre los insurgentes de Pancho Villa y el despiadado ejército mexicano.

Este film, considerado épico y extremadamente violento, es distinto a todos los demás del género, primero por la utilización de la cámara lenta en su secuencias más extremas. La sangre queda retratada como nunca antes, toda una tempestad. Este wéstern innovador tiene un principio que te deja agarrado al sillón y unas escenas finales apabullantes. Ya en su epílogo contemplamos como no deja de ser una sublimación del honor muy particular, además de la búsqueda de la gloria perdida y de la juventud hecha añicos. Al uso de la cámara lenta se une el acierto en la elección de actores, encabezado por William Holden al frente de la banda de bandidos y Robert Ryan en el de sus perseguidores. A ellos se suma el resto del elenco al que no se le puede poner ninguna pega.

Grupo salvaje no deja de ser también una historia donde se nos cuenta el fin de una era y de la vida de un puñado de hombres sin más alternativa que la de sobrevivir. Deja de resistirte y ponte a ver sin excusas Grupo salvaje, no te arrepentirás. Se puede ver en Movistar Plus+ y en Prime Video.