Andrés Arconada recomienda 'Misión Imposible: Sentencia Final': espectacularidad sin fin con Tom Cruise, un héroe total de la acción

Hace casi tres décadas, una por entonces joven estrella Tom Cruise decidió meterse a productor y llevar al cine la sesentera serie Misión Imposible. Lo hizo con Brian De Palma en la dirección y él mismo como protagonista dando vida a Ethan Hunt, un agente de una agencia especial con la misión de salvar al mundo. Desde entonces, han pasado muchas cosas, concretamente siete películas, y parece que esta Misión Imposible: Sentencia Final puede ser la octava y última entrega de la exitosa saga que, pese a haber tenido altibajos en sus guiones, cuenta con secuencias de acción y suspense que han ido ganando en espectacularidad. Ya en la primera entrega, para mí la mejor, nos sorprendía con una de las secuencias de mayor intensidad que nos ha brindado el cine, aquella en la que nuestro héroe, colgado con unos arneses, tenía que recuperar un objeto y una simple gota de sudor podría acabar con todo al hacer saltar las alarmas. Inolvidable.

Así podríamos repasar una tras otra las capacidades, no sólo actorales, sino heroicas de Tom Cruise a la hora de realizar tantas acrobacias, cada vez más complicadas. Escenas de acción para las que el actor nunca quiere dobles, algo que aún hoy en día nos parece asombroso.

Me cuesta mucho juzgar esta nueva entrega porque da lo que promete, espectacularidad sin fin. Es cierto que tiene un primer tiempo no muy brillante recordando anteriores misiones y reencontrándose con personajes de la saga que aportan poco a la trama. Casi tres horas se toman Tom Cruise y el director de las cuatro últimas entregas, Christopher McQuarrie, auténtico alter ego de la estrella, para contarnos su corto argumento. Continúa donde acababa la anterior con la Entidad, una inteligencia artificial que puede ser letal, pretendiendo acabar con el mundo, contando para ello con el malo malísimo de la historia, Gabriel, al que no han podido detener.

A partir de aquí entramos en un film lleno de aventuras y acción donde sobresalen secuencias brillantes como en la que nuestro héroe se sumerge en las aguas del Pacífico o la que sucede en una avioneta a más de 3.000 metros de altura y que fue real. Una historia épica a la vez que oscura donde las secuencias de acción son espectaculares y hacen que, con cierto aire primitivo, el espectador pida más. Un final digno de la saga.

Cruise lleva al público al cine

Aunque en Cannes tuvo críticas para todos los gustos, la mayoría la aprobó con nota, como lo estoy haciendo yo, porque es justo reconocer sus logros, entre ellos que Tom Cruise es de los pocos que sigue llevando público al cine. Nunca ha engañado a nadie. Los espectadores que vean Misión Imposible: Sentencia Final no se van a sentir defraudados y seguro que saldrán esperando que la estrella vuelva a interpretar al personaje. Esto no se sabe, ya que poderoso caballero es Don Dinero.

Vídeo YouTube