Al Oeste del Finde con Andrés Arconada: La maestría de los Coen en 'Valor de ley', un western oscuro y poderoso

He tenido algunas dudas a la hora de elegir este título, ya que no sabía qué versión escoger: si la interpretada por John Wayne, que le valió un Oscar, o la más reciente, dirigida por los hermanos Coen. Al final, me he decantado por esta última, ya que sin duda me gusta más y contiene multitud de elementos que mejoran la anterior. Los Coen quedaron fascinados con la novela en la que están basadas ambas películas y decidieron ponerse manos a la obra, llevando a cabo una constante en su cine: retratar el choque entre la cara amable del llamado espíritu norteamericano y, por otro lado, toda la cruel realidad de una América amoral.

La historia sigue a Mattie (Hailee Steinfeld), una chica de 14 años que, tras el asesinato de su padre, está firmemente decidida a hacer justicia. Para ello, contrata los servicios del veterano agente del gobierno Rooster (Jeff Bridges), un borracho pero excelente pistolero. Ambos se adentran en territorio indio para capturar a Tom Chaney (Josh Brolin). Pronto se les unirá el ranger de Texas LaBoeuf (Matt Damon), que busca al fugitivo por el asesinato de un senador. Así comienza una peligrosa aventura en la que el valor de cada personaje será puesto a prueba de distintas maneras.

Los Coen lograron adentrarse en las raíces del género y, de esta manera, crearon una película crepuscular. Un film repleto de situaciones que los hermanos aprovechan para desplegar su particular e incisivo humor oscuro, sardónico y tangible. Sigo manteniendo que es una cinta hermosa, con algunos de los mejores diálogos del género. Además, consiguen algo que no habían logrado hasta entonces: dotar a la trama de una dulzura y una tristeza muy especiales, que se hacen evidentes al final.

No deja de ser una parábola sobre el bien y el mal, y está muy bien lograda. Los Coen son considerados dos genios del cine porque, aunque parezca que ya está todo hecho, ellos le dan la vuelta y lo presentan de una forma diferente. Al revisarla, me he dado cuenta de que Valor de ley es un western con tintes terroríficos, verdaderamente oscuro y violento, y sin embargo, termina dejando la impresión de haber vivido momentos de gloria épica, precisamente la esencia que exige el género. Hay que destacar la fotografía, con un tono ocre casi sepia, que recuerda a antiguas estampas de la época. A esto se sumen los personajes secundarios, que parecen sacados de viejas fotografías del lejano oeste. El diseño de producción es espectacular en todos los sentidos, especialmente en la recreación de la época, desde sus edificios y calles hasta el vestuario.

Finalmente, el reparto es el adecuado: la actriz adolescente está impecable, Matt Damon aporta a su personaje la sobriedad necesaria, y Josh Brolin encarna al villano con una interpretación en la que destaca su torpeza como pistolero, además de su condición de descerebrado. Por su parte, Jeff Bridges está simplemente increíble, firmando uno de sus mejores papeles en el cine. No es de extrañar que la película fuera nominada a 10 premios Oscar de la Academia. Un detalle para los cinéfilos más atentos: en la versión protagonizada por John Wayne, su personaje llevaba un parche en el ojo izquierdo, mientras que Jeff Bridges lo luce en el ojo derecho. La película está disponible en Apple TV+, Rakuten TV y Prime Video.