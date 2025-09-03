Dónde ver en streaming 'Sorda', una de las tres películas españolas nominadas a los Oscar

La Academia de Cine ha anunciado las tres películas españolas preseleccionadas para competir en la próxima edición de los Premios Oscar en la categoría de Mejor Película Internacional. Se trata de Sirat, de Óliver Laxe; Romería, de Carla Simón; y Sorda, de Eva Libertad. El próximo 17 de septiembre se dará a conocer cuál de ellas representará a España en la carrera hacia los galardones de Hollywood, cuya 98ª edición se celebrará el 15 de marzo de 2026 en el Dolby Theatre de Los Ángeles.

Entre las tres candidatas, Sorda ha despertado especial interés tanto de la crítica como del público. La ópera prima de Eva Libertad, reconocida en la Berlinale y ganadora de la Biznaga de Oro en el Festival de Málaga, nos lleva a la intimidad de Ángela (Miriam Garlo), una mujer sorda que afronta la maternidad junto a su pareja oyente, Héctor (Álvaro Cervantes). La llegada de su hija, nacida oyente, abre una grieta en la pareja y enfrenta a la protagonista al reto de criar en un mundo que no está hecho para ella.

Lo que hace única a Sorda es su capacidad de transmitir la experiencia de la sordera a un público oyente. Desde la angustiosa secuencia del parto hasta las escenas cotidianas en las que la incomunicación se convierte en barrera, la película logra que el espectador se ponga en la piel de Ángela. Sin moralina ni artificios melodramáticos, construye un relato sobrio y realista, capaz de mostrar tanto la belleza como la dureza de una maternidad atravesada por la falta de herramientas y por la insolidaridad de una sociedad que aún desconoce la realidad de la comunidad sorda.

El filme brilla también gracias a las interpretaciones de sus protagonistas. Miriam Garlo, actriz sorda en la vida real y hermana de la directora, deslumbra con una de las actuaciones más potentes del cine español reciente, mientras que Álvaro Cervantes acompaña con una naturalidad conmovedora. Juntos, sostienen una historia que no solo emociona, sino que invita a reflexionar sobre la inclusión y la comunicación.

Sorda ya está disponible en Movistar Plus+, además de en alquiler en Filmin, Apple TV, Rakuten TV y Amazon Prime Video.