'Sirat', 'Romería' y 'Sorda', candidatas a representar a España en la próxima edición de los Oscar

Sirat, de Óliver Laxe, Romería, de Carla Simón y Sorda, de Eva Libertad, han sido las tres películas que optan a representar a España en la próxima edición de los Oscar, en la categoría de Mejor Película Internacional.

Ahora, las tres cintas se medirán en una selección final que acabará el próximo día 17 de septiembre, cuando se anunciará la película que finalmente representará a España en los premios de la Academia de Hollywood, cuya 98ª edición se celebrará el 15 de marzo de 2026 en el Teatro Dolby de Los Ángeles.

La actriz Emma Suárez y el actor Juan Diego Botto, miembros tanto de la Academia española como de la de Hollywood, han sido los encargados de anunciar las tres películas preseleccionadas, acompañados por el presidente de la Academia Fernando Méndez-Leite.

'Sirât', la aventura y la tragedia de los desertores del sistema

Los miembros de la Academia de Cine, que el año pasado optaron por Segundo premio, que no superó la primera criba para ser finalista, han elegido entre 57 películas estrenadas desde el 1 de octubre de 2024 y antes del 30 de septiembre de 2025.

Estas fechas las determinan las bases de la Academia de Hollywood, que en los próximos meses elegirá qué películas internacionales son nominadas.

Desde 1986, la Academia de Cine se encarga de designar el título que representará a España en la carrera por el premio de Hollywood. A partir del año 2001, y con el fin de dar mayor visibilidad a las producciones del año, la institución escoge mediante votación tres películas de entre todas las que cumplen con los requisitos exigidos.

La última película española en ganar un Óscar fue Mar adentro, dirigida por Alejandro Amenábar y protagonizada por Javier Bardem. La película ganó el premio a la Mejor Película Internacional en la 76ª edición de los Premios de la Academia en 2005.