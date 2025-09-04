Crítica de 'La Caza. Irati': la fuerza de un thriller en un entorno rural imponente

Un crimen en un entorno natural imponente, un equipo de la UCO enfrentado a sus propios fantasmas y una comunidad de vecinos cerrada y llena de secretos. Las señas de identidad habituales del thriller policiaco La Caza se refuerzan en la cuarta temporada de esta franquicia, ahora titulada La Caza. Irati, que se traslada a Movistar Plus+ después de tres temporadas en TVE.

En esta ocasión, el escenario elegido es la selva de Irati, en Navarra, un bosque de más de 20.000 hectáreas -es uno de los parajes naturales más grandes de Europa- que se convierte en protagonista de la serie, tanto visual como narrativo, como antes ocurrió con Monte Perdido (Pirineos), la sierra de Tramontana (Islas Baleares) y el río Guadiana (Huelva), los enclaves en los que se desarrollaron las tres primeras tandas -Movistar Plus+ las tiene todas disponibles en su catálogo- de esta adictiva serie que protagonizan Megan Montaner y Félix Gómez.

En La Caza. Irati, el hallazgo del cadáver de una mujer en una pequeña aldea activa la intervención policial de la Guardia Civil. Allí desembarca el teniente Ernesto Selva (Félix Gómez), emocionalmente desgastado por los casos que tuvo que resolver anteriormente. Estará a las órdenes de la joven inspectora Gloria Mencía, interpretada por Silvia Alonso, una de las incorporaciones de la serie. Al equipo se unirá, de forma inesperada para Ernesto, Sara Campos (Megan Montaner), ahora convertida en psicóloga criminal tras perder de forma traumática a su expareja, Víctor, en las entregas anteriores. Desde su puesto en la Sección de Análisis del Comportamiento Delictivo de la Guardia Civil, la agente Campos se enfrentará a un misterio complejo, porque el equipo policial baraja la idea de un asesino en serie que se esconde en lo más profundo de un bosque inmenso rodeado de historias y leyendas.

Ocho capítulos disponibles

Roger Casamajor, Ángela Cremonte, Eloy Azorín, Marian Hernández, Carla Campra, Miguel Garcés, Claudia Salanueva, Pablo Louazel, Daniel Lorenzo, Unai Mayo y María Romanillos completan el reparto de La Caza. Irati, que ya está disponible en Movistar Plus+ con sus ocho capítulos para poder verla como un maratón, como bien merece una serie que tiene componentes que invitan al consumo sin tregua.

La selva, con su atmósfera opresiva y su carga mitológica, ofrece un entorno interesante, y visualmente muy atractivo, para esta historia que vuelve a mezclar thriller psicológico, drama emocional y crónica rural a partir de un guion de Agustín Martínez, uno de los integrantes de Carmen Mola, porque la franquicia de La Caza nace de la novela Monteperdido que él escribió en solitario. Los otros dos autores que firmaban con ese pseudónimo, Jorge Díaz y Antonio Mercero, acaban de estrenar otra ficción de misterio, Dos tumbas, una miniserie que está colgada en el catálogo de Netflix.

Vídeo YouTube