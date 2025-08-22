La limonada más cara del mundo se hace con esta fruta, según un frutero: "¿Qué tiene esto?"

La limonada fresca es uno de los mejores remedios del verano para combatir el calor. A lo largo de los años han surgido muchas recetas para darle un toque más sabroso, original o modificar un poco la acidez. Sin embargo, hay una opción que hará que sea la limonada más cara de todas.

Como en las mejores recetas poner atención en la calidad de los ingredientes es básico para conseguir un buen resultado. En esta ocasión @fruterotiktokero ha compartido la receta en su "reto de enseñar una fruta nueva cada día del año".

Lima kaffir

La lima kaffir es una fruta similar al limón, pero algo más intensa. Se planta principalmente en Asia y más allá de eso el cultivo de esta variedad es bastante reducida. En España se pueden encontrar en tiendas especializadas en productos asiáticos en formato congelado o seco.

Por su parte, las hojas secas son más fáciles de adquirir en tiendas de especias. Y es que de esta fruta la pulpa es precisamente lo que menos se utiliza. El resto del producto, su ralladura y sus hojas, son perfectas para dar un toque distinguido a los platos.

La receta

Ingredientes

1 litro de agua fría

4 limones grandes

La ralladura de una lima kaffir, si no se encuentra uno fresco se pueden usar 2 hojas secas de la planta

4 cucharadas de azúcar o miel (ajusta al gusto)

Hielo al gusto

Paso a paso

Prepara un cazo para calentar 200 ml de agua con el azúcar o la miel y añade la ralladura de la lima (o las hojas ligeramente estrujadas). Deja que hierva al menos dos minutos y apaga el fuego dejando reposar unos 5 minutos el almíbar perfumado. Este paso se puede obviar y añadir directamente la ralladura, pero queda mucho mejor si se hace. Exprime los limones y cuela para que no queden semillas. Mezcla en una jarra grande el zumo del limón con el almíbar ya frío y el resto de agua y remueve. Solo quedaría servirlo. Basta con ponerlo en una jarra con hielo o en su defecto directamente en los vasos.