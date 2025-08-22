Así se pueden comprar muebles de lujo sin gastar mucho dinero: el cierre del "hotel de los toreros" en Madrid pone a la venta más de 10.000 objetos

Buscar una decoración con mobiliario de calidad puede salir muy caro. Sin embargo, siempre hay oportunidades para aquellos que buscan lo suficiente. En esta ocasión ha sido el cierre del icónico Hotel ME Madrid Reina Victoria el que echa la persiana de manera definitiva y pone a la venta más de 10.000 muebles y accesorios de lujo que pertenecían a sus habitaciones.

Se encuentra en la plaza de santa Ana y es conocido por su fachada blanca que fue obra del arquitecto Jesús Carrasco-Muñoz y Encina en 1920. Además, durante algunas décadas ha sido conocido con el sobrenombre de "hotel de los toreros", ya que era en esta localización donde los toreros se ponían el traje de luces antes de ir a la plaza de Las Ventas.

En contexto

Ahora es cuando el hotel cerrará sus puertas, pero no será algo definitivo. Durante un años se someterá a una reforma integral después de Meliá Hoteles (la cadena hotelera que lo gestionaba desde 2006) haya vendido el inmueble al Fondo Soberano de Abu Dabi y Accor.

Por ello se han fijado los días del 5 al 7 de septiembre para llevar a cabo un mercadillo en la planta baja en el que se podrán adquirir los más de 10.000 muebles. El horario es el viernes 5 de 16:00 a 20:30 horas y el sábado y domingo de 10:00 a 20.30.

Entre los objetos más interesantes destacan camas con somier de 135 cm por 100 euros, lámparas inspiradas en el modelo Taraxacum de Achille & Pier Castiglioni a 40 o una chaise longue por 65. A parte de eso están los típicos muebles como cuadros, decoración, equipo de sonido, tele o mesas. Todos ellos serán usados en recreaciones de casas para que se pueda ver cómo quedaría.

Una advertencia

El consejo es acudir con tiempo y tener precaución. Por su parte, aquellos artículos pequeños se podrán llevar en el momento de la compra, pero los muebles más grandes podrán ser recogidos entre los días 9 y 10 de septiembre, o bien solicitar el servicio de envío proporcionado por ECO-ONE para Madrid capital y alrededores.