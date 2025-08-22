El sencillo truco casero para que el agua no salga de la cacerola al hervir alimentos

A la hora de cocinar hervir los alimentos es uno de los procesos más básicos para preparar pasta, platos de cuchara o simplemente cocer unos huevos. Solo hay que dejar los alimentos en una cacerola con agua y llevar esta a ebullición. Puede parecer simple, pero hay trucos específicos para cada cosa que se quiera preparar para que quede perfecto y no se desborde el agua.

Al punto de ebullición

Es frecuente que, cuando no se está pendiente a cada rato del fuego, se llegue a desbordar el agua si la temperatura es muy alta. Sin embargo, hay un truco sencillísimo para evitar que esto pase, como si fuera casi una barrera invisible.

Estos últimos años ha sido uno de los trucos más usados en redes sociales. En esta ocasión se ha hecho viral por la cuenta de Instagram de @vivesaludablefacil, enfocado principalmente a belleza, salud y lifestyle.

La solución: aceite

Se trata de un proceso hiper sencillo que se consigue echando unas gotas de aceite de oliva sobre una servilleta o papel de cocina. Luego solo hay que repasar el borde de la olla, como si trataras de limpiarlo.

Puede parecer poca cosa, pero no hace falta más para crear la barrera invisible que evita que el agua se derrame. Al cambiar la temperatura la densidad entre el agua y el aceite hace que no lo ponga todo perdido.