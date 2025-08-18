Denzel Washington y Spike Lee reunidos tras 20 años en un thriller ambientado en Nueva York (y que puedes ver en streaming en septiembre)

Tras casi dos décadas sin colaborar juntos, el actor Denzel Washington y el director Spike Lee regresan a la gran pantalla con Highest 2 Lowest, un thriller policiaco ambientado en Nueva York que reinterpreta la obra clásica High and Low (1963), de Akira Kurosawa. La película, que ya se ha estrenado en cines, llegará en exclusiva a Apple TV+ el 5 de septiembre de 2025.

Washington interpreta a David King, un magnate musical conocido por tener el mejor oído de la industria, cuya vida da un giro inesperado cuando su hijo es secuestrado. La trama, marcada por los conflictos éticos y las tensiones sociales, refleja problemas actuales como el impacto de las redes sociales, la fama y la cultura de la cancelación.

La producción destaca por su gran carta de amor a la cuidad de Nueva York, con escenas en lugares icónicos como el puente de Brooklyn y el estadio de los Yankees. Una de las secuencias más comentadas muestra al protagonista atravesando una multitud de personas en el metro con una bolsa llena de dinero durante el Desfile del Día de Puerto Rico.

Música y actuaciones destacadas

La música juega un papel central en la película. A$AP Rocky brilla en su papel como Yung Felon, un rapero dispuesto a todo por alcanzar la fama, e incluso protagoniza junto a Washington una inesperada batalla de rap improvisada que ya se ha convertido en uno de los momentos más virales de la película. La banda sonora incluye composiciones de Howard Drossin e interpretaciones de Aiyana-Lee.

La alianza entre Spike Lee y Denzel Washington

Highest 2 Lowest marca la quinta colaboración entre Lee y Washington, después de títulos emblemáticos como Mo' Better Blues (1990), Malcolm X (1992), He Got Game (1998) e Inside Man (2006). Aunque han pasado casi 20 años, la química entre ambos sigue siendo uno de los puntos más sólidos de la cinta.

Highest 2 Lowest se plantea como una de las películas más comentadas del año. El esperado éxito se debe a la unión de Denzel Washington y Spike Lee y a la manera de reinterpetar el thriller de Akira Kurosawa con los lugares más emblemáticos de Nueva York.