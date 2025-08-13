Filtran imágenes de la nueva película de 'Torrente': parodia de Vox y primer gran cameo

Santiago Segura sorprendió hace unos meses a todos lo seguidores de Torrente al anunciar la sexta entrega de esta exitosa franquicia. Diez años después del estreno de la última película de la saga, el director y actor ha producido la que será el fin de una era. "En la última ya yo me fui para adelante en el tiempo, yo ya hacía que Catalunya no estaba en España, que habíamos vuelto a la peseta... Siempre dicen que la realidad supera a la ficción y es verdad, siempre te quedas corto", confesó hace un mes en El debate.

Segura también ha confesado la dificultad que tiene de hacer ficción sobre política o sátira social, ya que "la sociedad te supera". "Aun así estoy dándole vueltas, llevo 4 años pensando en esta película, yo creo que al final tendré que buscar una forma de hacerla para que sea divertida", añadió.

Aunque todavía hay que esperar para poder disfrutar de esta sexta entrega de la saga, se han filtrado en redes sociales algunas imágenes del rodaje donde desvelan un cameo sorpresa. Hace unos días, ante los micrófonos de Europa Press, explicó que no le gusta hacer público sus fichajes ya que prefiere que sorprendan. A pesar de ello, Segura tiene claro que "todo se sabe". "En las últimas de Torrente iban a rodar y al día siguiente lo colgaban en redes sociales", se lamentó.

Pues en esta ocasión las imágenes filtradas han sido una bomba, ya que revelan a Torrente en un mitin ficticio para presentarse a presidente de España. En la secuencia que se ha podido ver, Torrente hace un discurso como representante de su partido llamado NOX. Además, en la fachada se lee un lema, Con Carrascal. Defender lo nuestro, siendo un claro guiño a VOX y a su líder político Santiago Abascal.

Grabadas en el pueblo madrileño Anchuelo, también se ha dado a conocer uno de los cameos de la película protagonizado por Willy Bárcenas, líder de la banda Taburete.