Santiago Segura desvela la multa que deben pagar los concursantes de 'Masterchef' si filtran el nombre del ganador

Santiago Segura es uno de los actores más populares de nuestro país. También triunfa como director de algunas de las películas más taquilleras, como es el caso de Padre no hay más que uno 5, que se ha convertido en todo un fenómeno, igual que ocurrió con las versiones anteriores de esta franquicia.

Santiago Segura también alcanzó gran popularidad gracias a Torrente, una película que siempre está plagada de cameos de personajes famosos. El actor ha explicado que le gusta trabajar con actores que "sorprendan", aunque cada vez es más complicado mantener en secreto la identidad de los profesionales que intervienen en sus cintas, por lo que intenta no hacer público sus fichajes.

"Últimamente, me he dado cuenta de que todo se sabe. En las últimas de Torrente iban a rodar y al día siguiente lo colgaban en redes sociales. Por un lado, es publicidad, pero, por otro lado, revienta la sorpresa", ha dicho en declaraciones a Europa Press. Por este motivo, se plantea pedir a los actores que firmen un contrato de confidencialidad para evitar "reventar la sorpresa".

Santiago Segura ha explicado que él lo tuvo que hacer cuando participó como concursante en Masterchef Celebrity 2018. "A mí en MasterChef me dieron un papelito que si decía quién ganaba, 100.000 euros. Para la próxima, papel de confidencialidad", ha sentenciado.