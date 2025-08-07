Charlize Theron cumple 50 años: las cinco películas de la actriz que puedes ver en streaming y que no deberías perderte

Charlize Theron cumple este jueves 50 años. La actriz se ha hecho un importante hueco en Hollywood no sólo por su talento delante de las cámaras, sino también por ser una voz firme en contra de los estereotipos tradicionales, los moldes encorsetados y su manera de desafiar unas reglas ya del todo desfasadas. De esta manera, la intérprete de Monster se ha metido en la piel de mujeres complejas en el cine de acción apostando por historias que dan espacio a lo incómodo, lo vulnerable y lo real.

Aunque es una gran estrella del cine en la actualidad, Charlize no ha tenido una vida fácil ya que sufrió violencia doméstica durante su infancia. La actriz nació en 1975 en Sudáfrica y vivía en una granja a las afueras de Johannesburgo, junto a su madre Gerda y su padre Charles.

Hasta cumplir los 15 años, vivió en un hogar frecuentado por la violencia y el alcoholismo de su padre. Ese año, su madre disparó y mató a su padre en defensa propia, al ser amenazada con matarlas a ella y a la propia Charlize. Además, salió absuelta por la justicia sudafricana al haberse trato de un acto de defensa. Con los años, la actriz ha hablado abiertamente del tema para concienciar y dar visibilidad a la violencia doméstica haciendo ver a quiénes la sufren que no están solos.

Los inicios de Charlize Theron

En los años 90, la actriz viajó a Los Ángeles para convertirse en bailarina profesional con tan solo 300 dolores. Tras trabajar como modelo, la intérprete consiguió su primer papel sin diálogos en Los chicos del maíz 3: La cosecha urbana y más tarde en Dos días en el valle. Su gran salto a la fama se produjo en 1997 con la película Pactar con el diablo.

Tras destacar por su belleza, Charlize da un giro radical a su carrera con Monster, la película que le dio el Óscar a mejor actriz y disponible en Prime Video. En el siglo XXI, la actriz sudafricana ha conquistado a todos los espectadores gracias a su autenticidad y valentía, encarando papeles tanto en películas románticas como de ciencia ficción, crimen o acción.

Las cinco películas de Charlize Theron que están en streaming y no te puedes perder

1. Monster (2003): Disponible en Prime Video

Sinopsis: Theron ofrece una de las interpretaciones más impactantes de la historia reciente como Aileen Wuornos, una prostituta condenada por múltiples asesinatos. La película, basada en hechos reales, le valió el Oscar a Mejor Actriz, gracias a una transformación física y emocional sin precedentes.

2. La vieja guardia (The Old Guard, 2020): Disponible en Netflix

Sinopsis: En este thriller de acción y fantasía, Theron lidera un grupo de guerreros inmortales que han protegido a la humanidad durante siglos. Pero cuando su secreto es expuesto, deberán luchar para mantener su libertad. Acción intensa y carisma liderado por una Charlize Theron imparable.

3. Atómica (Atomic Blonde, 2017): Disponible en Netflix

Sinopsis: En plena Guerra Fría, la agente del MI6 Lorraine Broughton (Theron) es enviada a Berlín para desmantelar una red de espionaje. Con una estética estilizada, peleas memorables y una interpretación feroz, esta película es perfecta para los amantes del espionaje y la acción pura.

4. Æon Flux (2005): Disponible en Netflix

Sinopsis: En un futuro distópico, Theron interpreta a Æon Flux, una rebelde letal encargada de derrocar un régimen totalitario. Aunque divisiva entre la crítica, es una curiosidad de culto para los fans de la ciencia ficción visual y estilizada.

5. Tully (2018): Disponible en HBO Max / Prime Video (según disponibilidad)

Sinopsis: En esta comedia dramática, Charlize Theron interpreta a una madre agotada que recibe la inesperada ayuda de una niñera nocturna. Con guion de Diablo Cody (Juno), la película retrata la maternidad desde una perspectiva honesta y emocionalmente cruda. Una actuación vulnerable y poderosa.