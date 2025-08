Medio siglo de la muerte de Hércules Poirot, el meticuloso e imborrable detective de Agatha Christie: dónde ver las películas de la reina del misterio

Han pasado cinco décadas desde que el detective belga más elegante, meticuloso y perspicaz de la literatura desapareció de escena. Hércules Poirot, creación magistral de Agatha Christie, sigue siendo hoy un ícono de la cultura pop y del misterio clásico, a pesar de que su autora le dio un adiós definitivo en 1975 con la publicación de Telón, su última y más sombría aventura.

Lejos de la imagen del detective rudo, Poirot conquistó generaciones con su bigote perfectamente delineado, su obsesión por el orden y sus finos modales europeos. Con frases como "mon ami" y "précisement", resolvía asesinatos con un método inquebrantable: la psicología humana, el detalle invisible y el poder de la observación.

El final de Poirot fue tan impactante que incluso The New York Times le dedicó un obituario el 6 de agosto de 1975, como si se tratara de una celebridad real. Y es que, durante más de 50 años, fue el protagonista de 30 novelas y 50 relatos que transformaron el género policial. ¿Su despedida? Trágica y redentora: Christie lo convirtió en asesino, pero por una causa justa, y lo dejó morir sin sus medicamentos, como un héroe silencioso que se sacrifica por el bien mayor.

Un personaje nacido del exilio y el contexto social

Christie ideó a Poirot inspirada por la llegada de miles de refugiados belgas al Reino Unido durante la Primera Guerra Mundial. Lo presentó por primera vez en El misterioso caso de Styles (1920), sin sospechar que se convertiría en uno de los detectives más célebres del mundo.

El detective ha sido interpretado por nombres como Albert Finney, Peter Ustinov y, más recientemente, Kenneth Branagh. Pero para muchos, el Poirot definitivo es David Suchet, quien durante 25 años lo encarnó en la serie Agatha Christie's Poirot (ITV), convirtiéndolo en parte de la rutina británica, como el té de las cinco o los domingos de novela negra.

Poirot no solo resolvía asesinatos: los transformaba en rituales. Siempre reunía a todos los sospechosos en una sala para revelar, con teatralidad y precisión quirúrgica, al culpable. Cada caso era un rompecabezas social y humano. Entre los más celebrados: Muerte en el Nilo, Asesinato en el Orient Express y Tragedia en tres actos.

Dónde ver las películas de Agatha Christie en streaming

Asesinato en el Orient Express (2017): Disponible en Disney+

Todo indica que todos son sospechosos en un tren de lujo detenido por la nieve. Poirot debe resolver quién mató al millonario Ratchett antes de que vuelva a matar. Un misterio elegante y repleto de estrellas como Johnny Depp, Penélope Cruz y Judi Dench.

Muerte en el Nilo (2022): Disponible en Disney+ (también disponible para alquilar en Prime Video)

Un glamuroso crucero por el Nilo se vuelve escenario de asesinato cuando una luna de miel perfecta explota en celos, traiciones y venganzas. Visualmente impresionante y emocionalmente intensa.

Misterio en Venecia (A Haunting in Venice, 2023): Disponible en Amazon Prime y Disney+

En la Venecia de posguerra, Poirot, ya retirado, acude a una sesión de espiritismo y presencia un asesinato. ¿Realidad o sobrenaturalidad? Un giro gótico y atmosférico sobre la clásica intriga.

La casa torcida (Crooked House, 2017): Disponible en Amazon Prime (también disponible para alquilar en Apple TV)

Tras el asesinato del patriarca de una familia adinerada, un joven detective investiga entre secretos familiares y relaciones ocultas. Un misterio moderno ambientado en un entorno aristocrático.

Agatha and the Curse of Ishtar (2019): Disponible en Amazon Prime

Una versión imaginaria de Agatha Christie investigando asesinatos reales durante una excavación arqueológica en Irak. Ideal para fans de los biopics y aventuras.

Agatha and the Midnight Murders (2020): Disponible en Amazon Prime

Christie trama deshacerse de su personaje más famoso para resolver deudas, pero en un hotel clandestino se desencadenan asesinatos. Una mezcla de ficción real y misterio audaz.