Movistar Plus+ estrena 'Hacia Cero', una adaptación de Agatha Christie que divide a los espectadores

La icónica novela Towards Zero de Agatha Christie, publicada en 1944, regresa a la pantalla con una nueva adaptación bajo el título Hacia Cero, disponible desde esta semana en Movistar Plus+. La miniserie, producida por la BBC, se presenta en tres episodios de una hora y apuesta por una estética cuidada, una narrativa introspectiva y algunos cambios sustanciales respecto al texto original que no han dejado indiferente a los seguidores más fieles de la escritora británica.

La historia parte de una premisa singular que Christie ya exploraba en su novela: existe un momento clave, una "hora cero", anterior al crimen, en la que el asesinato comienza a gestarse. Con este enfoque, la serie retrocede a los años 30 para reunir en una mansión de la costa inglesa a un grupo de personajes cargados de secretos, resentimientos y vínculos cruzados. Entre ellos se encuentra el famoso tenista Neville Strange, su exesposa Audrey y su nueva pareja, Kay, quienes conviven en la casa de Lady Camilla Tressilian, interpretada por una soberbia Anjelica Huston.

La muerte violenta de la aristócrata desencadena una investigación que lidera el inspector Leach, encarnado por Matthew Rhys. A partir de ahí, se despliega una historia coral con múltiples líneas temporales, juicios, confesiones y traiciones. Todo ello en un entorno clásico y atmosférico, característico del universo Christie: una casa aislada, un crimen entre conocidos, y una verdad que tarda en salir a la luz.

Visualmente, la producción destaca por una ambientación meticulosa, con un vestuario y escenografía que buscan reflejar con fidelidad la época. Sin embargo, algunos elementos modernos como los cigarrillos con filtro se cuelan entre los detalles cuidados. La fotografía, oscura e intimista, contribuye al tono sombrío, aunque puede dificultar la comprensión de ciertas escenas clave.

Uno de los puntos más debatidos es el ritmo. El asesinato no se produce hasta bien avanzado el segundo episodio, lo que para algunos espectadores convierte el inicio en una espera algo extenuante. Además, la introducción de subtramas y personajes nuevos, ausentes en la obra original, estira la narrativa más allá de lo necesario. El resultado es una adaptación que sacrifica agilidad a cambio de densidad emocional y complejidad psicológica.

Para los más puristas, hay motivos de crítica: el superintendente Battle, protagonista del libro, ha sido eliminado en favor del inspector Leach; personajes como Angus MacWhirter han desaparecido, y otros, como Kay Strange, han sido modificados en edad, apariencia y personalidad. Estos cambios creativos pueden generar frustración entre quienes esperaban una adaptación fiel al pie de la letra.

Aun así, Hacia Cero logra ofrecer una experiencia visual envolvente y un retrato más introspectivo de los personajes. La interpretación de Huston es especialmente destacada, componiendo un personaje imponente desde la cama en la que permanece recluida. Jack Farthing, por su parte, brilla en el papel del inestable Thomas Royde, aportando tensión e imprevisibilidad a la trama.

En definitiva, Hacia Cero es una propuesta ambiciosa que mezcla clasicismo y modernidad. Aporta una nueva mirada al legado de Agatha Christie, pero lo hace asumiendo riesgos que no todos los espectadores están dispuestos a aceptar. Ideal para quienes disfrutan de las historias pausadas, psicológicas y cargadas de atmósfera, pero menos recomendable para quienes esperan el ritmo vertiginoso de un whodunit tradicional.