Películas para ver este fin de semana: 'Materialistas', 'Nadie 2', 'Los Muértimer' y 'Dangerous Animals'

La cartelera de cine se renueva con Materialistas, una historia de amor a tres bandas protagonizada por Dakota Johnson, Pedro Pascal y Chris Evans. Es el gran estreno de la semana y la recomendación de nuestro crítico, Andrés Arconada. Pero las salas reciben otras propuestas para todos los públicos, como la cinta de acción Nadie 2, con Bob Odenkirk, el humor español de Los Muértimer o el terror veraniego de Dangerous Animals.

'Nadie 2', el pasado vuelve con un Bob Odenkirk más letal

Acción. Dirección: Timo Tjahjanto. Int.: Bob Odenkirk, Connie Nielsen. Hutch Mansell ha intentado dejar atrás la violencia, pero cuando su familia queda atrapada en medio de una conspiración, descubre que la paz nunca fue una opción. Sin tiempo para negociar y con todo que perder, Hutch vuelve a ser quien realmente es: un hombre letal, silencioso y mucho más despiadado.

'Los Muértimer', crimen y misterio entre tumbas

Comedia. Dirección: Álvaro Fernández Armero. Int.: Víctor Clavijo, Alexandra Jiménez, Belén Rueda. Nico, un chico solitario marcado por el acoso escolar, y Gabi, una estudiante extranjera recién llegada, descubren un cadáver oculto en el cementerio del pueblo. Al intentar denunciarlo, nadie los cree. Juntos, se embarcan en una peligrosa investigación que revelará secretos que llevaban muchos años enterrados.

'Dangerous Animals', plan para escapar del tiburón

Terror. Dirección: Sean Byrne. Int.: Jai Courtney, Hassie Harrison, Josh Heuston. Zephyr es una surfista inteligente y de espíritu libre que de pronto es secuestrada por un asesino en serie que está obsesionado con los tiburones. Cautiva en su barco, la joven debe averiguar cómo escapar, y desarrollará un plan para salir viva antes de que él lleve a cabo un ritual de alimentación a los tiburones que irremediablemente acabaría con su vida.

