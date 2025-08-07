Andrés Arconada recomienda el western 'Duelo de titanes': una historia épica de sacrificio, valentía y amistad con Burt Lancaster y Kirk Douglas

No es la primera vez que el cine norteamericano se acerca al famoso y mítico duelo en el O.K. Corral, pero sólo dos películas han pasado a la historia del cine: Pasión de los fuertes y Duelo de titanes, de la que hablamos ahora. Me decanto por el segundo título ya que me gusta más su planteamiento, sin desdeñar a la primera que está considerada como una obra de arte. En Duelo de titanes nos encontramos con Burt Lancaster y Kirk Douglas dando vida a los dos protagonistas centrales: Wyatt Earp y John "Doc" Holliday respectivamente. Los dos actores están perfectamente elegidos para esta dramatización de los eventos previos al legendario tiroteo en el O.K. Corral.

Wyatt Earp, el sheriff de Dodge City, se encuentra de nuevo con Doc Holliday, un jugador borracho y tuberculoso a quien salvó la vida en una ocasión. Juntos tendrán que enfrentarse a la banda de los Dalton, una poderosa familia que tiene atormentado a todo el pueblo. Nos encontramos de nuevo ante un western clásico con una realización impecable, incluso vista con los ojos de hoy en día, que cuenta con una partitura musical a la altura. Duelo de titanes sabe captar con su sobriedad y talento la esencia del honor y la integridad poniendo en solfa los conceptos del bien y del mal, por encima incluso de los derechos individuales.

El relato elogia la defensa de la Ley y el coraje que tienen los que están a su servicio. Me gusta especialmente las reflexiones que hace sobre la amistad, la familia y las relaciones entre hombres y mujeres. Es una historia épica llena de acción donde se muestra el sacrificio, la valentía y la amistad, uno de los ejes centrales de la película. Todo es posible gracias a la dirección de todo un especialista, John Sturges, quien con mano firme, seguridad y solidez logra un trabajo sobresaliente convirtiéndose en uno de sus mejores films. La tensión con la que éste ejecuta el duelo final es impresionante, al igual que la descripción de los personajes.

Duelo de titanes está realizado de una forma modélica ya que el director se mete en una historia más compleja que las realizadas anteriormente por él mismo en el western abarcando muchos más aspectos de los que aparenta a simple vista. El film poseé tres actos perfectamente diferenciables que corresponden a los tres pueblos en los que Earp ejerce como sheriff para concluir en Tombstone, ciudad donde tuvo lugar el fatídico duelo. Duelo de titanes es una película recomendable para todas las edades, para disfrutar de ella una y otra vez a lo largo de los años. Se puede ver en Disney+, Apple TV+ y Prime Video.